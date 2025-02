Pochettino ‘esquece’ trio estrelado do PSG e revela melhor jogador que treinou

Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, com passagens em Tottenham, PSG e Chelsea, revelou o melhor jogador que já treinou. Em entrevista do portal “Goal”, um repórter pediu para o comandante argentino definir jogadores que treinou com apenas uma palavra, e disse que Marco Verratti, ex-volante dos parisienses, foi o "melhor jogador que viu na vida".

Vale lembrar que Pochettino era técnico do PSG no período em que Lionel Messi havia chegado à equipe e formou o estrelado "trio MNM" (Messi, Neymar e Mbappé). O argentino ainda treinou outros grandes jogadores, como Son e Christian Eriksen no Tottenham, Di María no PSG, e Cole Palmer no Chelsea.

- Verratti é o melhor jogador de futebol que já vi na vida - disse Pochettino, na sequência definindo Neymar como "mágico", Mbappé "matador" e Messi "gênio".

Desde sua saída do PSG no meio de 2023, Verrati defende o Al-Arabi, do Qatar, contratado por 45 milhões de euros (R$ 240 milhões). Ele era o jogador com mais tempo de clube no elenco do PSG, com 11 anos de serviços prestados.

Verratti chegou à Paris com apenas 19 anos, vindo do Pescara, da Itália. O meio-campista deixou o time como o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa parisiense, com 416 jogos disputados (atrás somente de Jean-Marc Pilorget, com 436). Além disso, conquistou 30 títulos com a equipe, sendo nove taças do Campeonato Francês.

Pochettino na seleção dos Estados Unidos

Após deixar o Chelsea, o treinador de 52 anos ocupou o cargo de técnico dos Estados Unidos, que estava vago desde a demissão de Gregg Berhalter após a Copa América. Além da seleção americana, o argentino também era um dos alvos da Inglaterra, para assumir o cargo de treinador, após a saída de Gareth Southgate depois do vice-campeonato da Eurocopa.

Pochettino dirigiu a equipe dos Blues, na temporada 2023/2024 e recolocou o clube nas competições europeias. O Chelsea terminou na sexta posição da última Premier League e irá disputar a Liga Conferência em 2024/25. Os seus três títulos como treinador foram pelo PSG (um Campeonato Francês, uma Copa da França e uma Supercopa da França).