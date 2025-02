Com brasileiro, Casemiro lista os melhores técnicos os quais já trabalhou

Ídolo do Real Madrid, Casemiro participou de entrevista exclusiva ao jornal espanhol "As" nesta segunda-feira (17). No futebol profissional há 15 anos, o volante elencou os melhores treinadores com que já trabalhou.

Revelado pelo São Paulo, Casemiro teve passagens por Porto e Real Madrid, até chegar ao Manchester United. Além disso, o volante é convocado para a Seleção Brasileira principal desde 2011. Durante esse período, Ancelotti lidera a lista de melhores treinadores que ele já teve, ao lado de Tite e Zidane.

— Tenho uma afeição tremenda por Ancelotti. Para mim, ele está no top 3 dos treinadores que já tive, com o Zidane, claro, e o Tite, o técnico do Brasil. Ancelotti é um treinador da velha guarda que não ficou preso à velha escola. Carlo modernizou-se como o futebol. Tática, preparação física. Ele tem a inteligência e a calma de um velho treinador, mas com a inteligência dos novos — disse Casemiro.

Carreira de Casemiro

Após carreira vitoriosa no futebol espanhol, Casemiro chegou ao Manchester United em 2022 por 60 milhões de euros (R$ 312 milhões, na cotação da época), com quatro temporadas de contrato. Em 105 partidas pelos Red Devils, o brasileiro não conseguiu repetir o desempenho de alto nível apresentado em nove anos de Real Madrid, o que resultou em críticas da torcida e da imprensa inglesa.

No comando técnico do português Ruben Amorim, o Manchester United deverá passar por uma reformulação em seu elenco. Um dos jogadores que podem deixar o clube é Casemiro, que estaria disponível para transferência caso surja uma boa proposta.

