Ídolo do Real Madrid, Casemiro participou de entrevista exclusiva ao jornal espanhol "As" nesta segunda-feira (17). O brasileiro revelou bastidores da contratação de Mbappé ao futebol espanhol. Na entrevista, o volante relembra o duelo contra o francês na Champions League 2021/22.

Pentacampeão da Champions League, Casemiro passou por inúmeras noites mágicas na maior competição de clubes do futebol mundial. A luta por uma vaga nas quartas de final em 2022, contra o PSG, foi um dos confrontos mais emocionantes da carreira do jogador. Entre as tensões da partida, o duelo contra Mbappé marcou a disputa.

— Perdemos por 1 a 0 com um gol dele, mas foi uma loucura. Ele é o tipo de jogador de futebol que ficará marcado na história do futebol. Não podemos pedir para ele sempre tirar nota 9. Mas ele nunca fica abaixo de 7,5 ou 8. Eu pedi para contratar o Mbappé depois da partida do Parc des Princes? Sim. Falei com o presidente e disse a ele: "Contrate-o, é impossível pará-lo" — disse o volante.

Na ocasião, Real Madrid e PSG foram rivais em confronto válido pelas oitavas de final da Champions League 2021/22. Nos acréscimos, Mbappé fez o gol da partida a favor dos franceses na vitória por 1 a 0, pelo jogo de ida. O craque marcou no duelo de volta no primeiro tempo, mas Benzema incorporou a mística de mata-mata da competição e fez três gols em 17 minutos, garantindo a classificação merengue.

Mbappé no Real Madrid

No dia 16 de julho de 2024, Mbappé chegou ao Real Madrid como mais um grande nome ofensivo dos Galáticos, em contrato válido por cinco anos. Após início marcado por altos e baixos, o atacante está em grande fase em 2025. Na temporada, são 25 gols e quatro assistências em 37 atuações, atuando como referência de área no ataque merengue. Para Casemiro, o francês será a cara do Real Madrid e do futebol mundial.

— Mbappé já fez 25 gols, passará dos 40 gols nesse primeiro ano de clube. Na minha geração, os melhores foram Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Mbappé é o herdeiro. Ele ainda não subiu ao pódio, mas chegará lá. — opinou Casemiro.

— Mbappé pode marcar uma era no Real Madrid. Além disso, o menino tem uma humildade que deve ser apreciada. Ele está jogando em uma posição que não é dele. Ele está indo bem porque ele é ótimo. Sem ser um 9, ele está indo bem. Créditos a Ancelotti, que o convenceu a se apresentar lá. Ele sabe que Mbappé também pode ser um ótimo centroavante — complementa o brasileiro.

