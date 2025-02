Pitaco do Guffo: Quem é o favorito pra ganhar a Champions?

A Liga dos Campeões da Europa tem nesta semana os jogos de volta do mata-mata preliminar às oitavas de final, após uma primeira fase inédita de “pontos corridos". E alguns gigantes do futebol europeu podem ficar de fora da disputa do título. Afinal, quem é o favorito pra ganhar a Champions?

Se na terça-feira Bayern de Munique e Benfica definem em casa uma passagem tranquila para as oitavas, não dá pra dizer o mesmo do Milan e da Atalanta, que precisam vencer na Itália para classificar. E na quarta-feira, um dos grandes favoritos deixará a competição: ou será o Real Madrid ou o será o Manchester City.

Supercomputador faz previsão

Uma das maiores empresas fornecedoras de dados esportivos do mercado, a OPTA, colocou seu supercomputador para trabalhar e projetar quem se classifica para as próximas fases, inclusive quem tem mais chance de chegar à grande final e quem é o favorito pra ganhar a Champions.

Nesse sentido, Milan e Atalanta realmente irão precisar jogar muita bola contra o Feyenoord e o Brugge, já que o primeiro tem 50,2% de probabilidade de classificar e o segundo 47,6%. Já o Real Madrid é favorito no choque dos gigantes: tem 78,2% de chance de passar pelo Manchester City. O time de Guardiola, se conseguir passar pelo Madrid, vira zebra com apenas 3% de probabilidade de chegar à grande final. Números são só números até acontecerem.

Liverpool grande favorito segundo a OPTA

Quem vai desafiar o Liverpool?

Dos 4 grandes favoritos ao título segundo a OPTA, o Liverpool de Arne Slot e Salah, tem 36% de chance de chegar à final. E olhando para os números dos Reds, é impressionante a campanha na competição. Foram 73 chances de gols criadas, com 23% de conversão. Tendo em média mais posse que seus adversários (56%), o Liverpool constroi na média 2.3 gols esperados (xG) e marca 2.1 gols por partida.

É uma equipe super ofensiva e eficiente no ataque. Mas há um outro time que possui números melhores: o Barcelona só tem 21,4% de probabilidade de chegar à final, mas é com certeza o maior desafiante do Liverpool nessa disputa. O time de Hansi Flick criou 90 chances de gol com 31% de conversão, e tem média de 2.5 gols esperados (xG) para 3.4 gols marcados.

Ou seja, o Barcelona marca mais gols do que o esperado, e constroi muitas chances durante as partidas. O time dos meninos Pedri, Gavi e Lamin está voando baixo e junto com o Liverpool, jogam o futebol mais competitivo da Europa. Será que o supercomputador irá errar na projeção de quem é o favorito pra ganhar a Champions?

