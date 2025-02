Benfica x Monaco: onde assistir e escalações do jogo da Champions League

Benfica e Monaco se enfrentam, nesta terça-feira (18), pela partida de volta dos playoffs da Champions League. Os times decidem vaga nas oitavas de final da competição. O jogo será às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. A transmissão do confronto será feita pelo Space e pela Max. ➡️ Clique aqui e assista Champions League na Max!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Benfica chega para a partida com uma vantagem de 1 a 0, construída na partida disputada com o mando do Monaco. O time agora precisa apenas de um empate para se classificar para as oitavas de final desta edição de Champions League.

continua após a publicidade

O time da liga francesa vem de uma vitória com autoridade, que terminou com placar de 7 a 1 contra o Nantes, na Ligue 1. Os portugueses também vem de vitória, porém com placar mais magro. 1 a 0, pelo Campeonato Português, contra o Santa Clara

➡️ Jornal espanhol detona disciplina de Vini Jr e Bellingham: ‘Problema sério’

INFORMAÇÕES DE BENFICA E MONACO

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA X MONACO

PLAYOFFS (VOLTA) - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal;

📺 Onde assistir: Space e Max (streaming)

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MONACO:

Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Diatta; Akliouche, Zakaria, Lamine Camara, Ben Seghir; Embolo; Biereth (Técnico: Adi Hütter)

BENFICA:

Trubin; Barreiro, Otamendi, Antonio Silva, Álvaro Carreras; Florentino Luis, Aursnes, Kökcü; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis (Técnico: Bruno Lage)