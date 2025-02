Por onde anda Lilian Thuram, ex-jogador da França?

Lilian Thuram, ex-zagueiro da seleção francesa e um dos defensores mais respeitados da sua geração no futebol internacional, deixou sua marca no futebol com sua versatilidade, força física e inteligência tática. Com uma carreira brilhante em clubes como Monaco, Parma, Juventus e Barcelona, além de desempenhar papel fundamental nas conquistas da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000 com a França, Thuram construiu um legado tanto dentro quanto fora de campo. O Lance! te conta por onde anda Lilian Thuram.

Histórico da carreira de Lilian Thuram

Nascido em 1º de janeiro de 1972, em Pointe-à-Pitre, na Guadeloupe, Thuram mudou-se para a França ainda criança. Sua carreira profissional começou no Monaco, onde se destacou rapidamente pela sua habilidade defensiva. Em 1996, transferiu-se para o Parma, formando uma das defesas mais sólidas da Europa ao lado de Buffon e Cannavaro, conquistando a Copa da UEFA e a Copa da Itália.

O auge de sua carreira em clubes veio com a transferência para a Juventus, onde jogou de 2001 a 2006, conquistando títulos da Serie A e consolidando sua reputação como um dos melhores defensores do mundo. Encerraria sua carreira no Barcelona, após duas temporadas na Espanha, onde enfrentou problemas cardíacos que o levaram à aposentadoria precoce em 2008.

Pela seleção francesa, Thuram foi um pilar defensivo, acumulando 142 partidas e marcando dois gols, ambos decisivos na semifinal da Copa do Mundo de 1998 contra a Croácia. Sua liderança e consistência o tornaram o jogador com mais partidas disputadas pela seleção até 2022.

Clubes em que jogou

Monaco (1991–1996): 155 jogos, 8 gols Parma (1996–2001): 163 jogos, 1 gol Juventus (2001–2006): 144 jogos, 1 gol Barcelona (2006–2008): 41 jogos, 0 gols

No total, Lilian Thuram disputou 503 partidas por clubes, com 10 gols marcados.

Legado no futebol

Thuram será sempre lembrado por sua versatilidade, capaz de atuar tanto como zagueiro central quanto lateral-direito, e por sua inteligência tática excepcional. Sua participação fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000 o consagrou como um dos maiores defensores da história da França. Além de suas conquistas em campo, Thuram é admirado por sua postura ética e liderança fora das quatro linhas.

Por onde anda Lilian Thuram?

Após se aposentar do futebol, Lilian Thuram se dedicou ao ativismo social e à luta contra o racismo. Em 2008, fundou a Fondation Lilian Thuram, que tem como objetivo promover a educação contra o preconceito racial e a discriminação. Ele também atua como autor e palestrante, abordando temas ligados à igualdade, cidadania e direitos humanos.

Além disso, Thuram é embaixador da UNICEF, utilizando sua influência para apoiar causas humanitárias em todo o mundo. Ele também é presença frequente em eventos esportivos, debates sociais e programas de TV na Europa, sempre engajado em discutir questões de relevância global.