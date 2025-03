Um dos maiores destaques do futebol mundial, Lamine Yamal recebe comparações constantes com grandes astros como Messi, Cristiano Ronaldo e até mesmo Pelé, o Rei do Futebol. A joia do Barcelona chama atenção pelo seu talento ascendente e números expressivos, tendo apenas 17 anos. Mas afinal, como será que Messi, Cristiano e Pelé eram quando tinham a idade do garoto? Compare abaixo.

Yamal x outras lendas do futebol aos 17 anos

-------------------- YAMAL MESSI CRISTIANO R. PELÉ CLUBE Barcelona Barcelona Sporting Santos JOGOS 108 9 31 80 GOLS 24 1 5 95

Aos 17 anos, Yamal alcançou um feito histórico, superando Messi e Cristiano Ronaldo. O jovem do Barcelona e da seleção espanhola completou 100 jogos como jogador profissional mais rápido que o argentino e o português.

Sua estreia pelo time principal do Barcelona foi na temporada 2022/23, com apenas 15 anos, quando jogou sete minutos contra o Betis, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Números de Lamine Yamal pelo Barcelona na temporada

O camisa 19 se tornou titular absoluto do Barcelona na atual temporada. Até o momento, ele já coleciona 38 jogos, com 13 gols e 16 assistências. Ao lado do brasileiro Raphinha e do polonês Lewandowski, a joia espanhola faz parte de um dos ataques mais letais do ano.

