Apesar de grande expectativa de quando foi contratado em 2022, Darwin Núñez não vingou ao ponto de se tornar unanimidade no Liverpool. Com poucos gols na temporada, o uruguaio foi alvo de críticas por parte de Michael Owen, ídolo dos Reds, que deixou claro sua preferência por outro jogador.

Em conversa com a "talkSPORT", Michael Owen não só criticou o papel de Darwin nos Reds, como também apontou Alexander Isak, do Newcastle, como o nome ideal para se tornar a referência ofensiva na equipe de Arne Slot.

— Pessoalmente, não vejo Darwin Núñez com a camisa do Liverpool na próxima temporada. Acredito que também há interesse nele. Acho que um ou dois times da Premier League estão interessados. Claro, também há interesse estrangeiro. Se Isak estivesse disponível, acho que o Liverpool faria de tudo para conseguir alguém assim, com certeza. Até uma troca — disse.

A imagem de Darwin com a torcida do Liverpool ficou ainda mais prejudicada depois da eliminação da equipe na Champions League. Além de muitos gols perdidos, o uruguaio desperdiçou sua cobrança na disputa por pênaltis. São apenas sete tentos marcados em 40 jogos na temporada.

A final da Copa da Liga Inglesa também influenciou na opinião de Michael Owen, visto que Isak marcou um dos gols da final cuja o Newcastle sagrou-se campeão. Darwin, por sua vez, passou despercebido.

Darwin e Isak possuem 25 anos de idade. O uruguaio foi contratado em 2022 pela incrível quantia de 85 milhões de euros junto ao Benfica. Além do alto valor, o Liverpool também lhe deu a camisa 9, uma prova concreta do quanto o clube confiava em seu potencial.

Isak marcou o segundo da partida na final da Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Números de Darwin Núñez x Aleksander Isak ⚔️

Na temporada 2024/2025

Darwin Núñez Alexander Isak Jogos 40 33 Gols 7 23 Assistências 7 5

Desde que chegaram no futebol inglês