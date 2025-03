O ex-jogador do Real Madrid, Rafael van der Vaart, criticou a jovem estrela Lamine Yamal após uma recente troca de declarações entre os dois. A polêmica teve início após a classificação da seleção espanhola para as semifinais da Nations League, eliminando a Holanda.

Van der Vaart, que atuou pelo Real Madrid entre 2008 e 2010 e também passou pelo Real Betis (2015-2016), havia criticado Yamal após o primeiro jogo entre Espanha e Holanda, que terminou empatado em 2 a 2. Na ocasião, o holandês afirmou que o jovem jogador do Barcelona não demonstrava comprometimento em campo.

- Parecia que Yamal não se sentia confortável enfrentando Jorrel Hato. Vejo coisas que me incomodam um pouco: calções um pouco abaixdos, falta de esforço, gestos superficiais... Se você é tão jovem, deveria estar feliz por cada minuto que joga com a Espanha. Não importa o quão bom você é, precisa demonstrar isso a cada partida - declarou da seleção holandesa

A crítica pareceu incomodar Yamal, que respondeu de maneira irônica após o jogo da volta, no qual marcou um gol e perdeu um pênalti. Em suas redes sociais, o jogador de 17 anos publicou: "Calções abaixados, um gol, pênalti perdido e nas semifinais. Hehehehehe. Vamos, Espanha!".

A resposta não passou despercebida por Van der Vaart, que decidiu rebater as palavras do jovem espanhol durante um programa no canal "Ziggo Sport". O ex-jogador de 42 anos reafirmou sua posição e alertou sobre os perigos da fama precoce no futebol.

- Aconselharia Lamine Yamal a não se preocupar tanto com o que diz um ex-jogador com sobrepeso - comentou, ironizando as críticas dirigidas a ele.

O holandês ainda reforçou sua crítica original ao comportamento de Yamal.

- Aos 17 anos, com tantos elogios, você acredita que o mundo gira ao seu redor. Isso já aconteceu com todos nós, mas não é assim. O futebol é divertido, mas não é tão importante. Se você se acha um deus, acaba se tornando desagradável - alertou Van der Vaart.