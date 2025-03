Na Turquia, Arda Güler é sinônimo de esperança. Um dos principais nomes da nova geração de jogadores do país, o jogador não encara a mesma realidade no Real Madrid, clube o qual defende desde 2023, por conta da presença de jovens de diferentes nacionalidades no campo ofensivo merengue. Após a vitória por 3 a 0 contra a Hungria na Nations League, o meia deu um voto de confiança para o time espanhol e fugiu de comparações com sua versão da seleção.

O meio-campista do Real Madrid balançou as redes no confronto entre as duas equipes, que garantiu o acesso de sua seleção à primeira divisão do torneio, e pediu silêncio ao adversário durante a comemoração de seu tento, o segundo do triunfo por 3 a 0.

Conhecido por ser introvertido fora de campo, Güler estava de bom humor para conversar com o jornal "Marca", da Espanha", depois da partida. Perguntado sobre os próximos passos, ele citou o futuro do Real Madrid na temporada:

— Estamos prontos para lutar pelos três títulos até o final da temporada, e isso vai ser emocionante. O Madrid sempre luta para ganhar cada jogo e cada título. Pessoalmente, meu único desejo é jogar todas as partidas e ajudar meu time a ganhar todos os títulos. Adoro os fãs e o apoio deles significa muito para mim. Vim para jogar e ser uma parte importante desta equipe. E não vou parar de lutar até conseguir.

— Madrid me deu um plano e ainda acredito nele. Tenho certeza de que terei sucesso. Até comprei uma casa em Madri. Trabalho muito duro e estou sempre pronto para jogar, como vocês puderam ver nesta partida contra a Hungria — completou o turco, após a boa atuação.

Güler pelo Real Madrid

Após sucesso no Fenerbahçe, a joia foi contratada aos 18 anos por 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões). Na temporada, os mais de mil minutos de Güler em campo pelo Real Madrid foram distribuídos ao longo de 30 partidas (média de quase 37 minutos por jogo). No período, o reserva anotou três gols e contribuiu com cinco assistências.

