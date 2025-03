Com o desejo de chegar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010, a África do Sul pode se distanciar do sonho. A seleção superou o time de Lesoto por 2 a 0 na sexta-feira (21), mas está em apuros devido a uma possível escalação irregular do meio-campista Teboho Mokoena.

O camisa 4 iniciou a partida como titular, mas havia sido amarelado em duas partidas anteriores: contra Benin, pela primeira jornada, no dia 18 de novembro de 2023, e Zimbábue, pela quarta rodada, em 11 de junho do último ano. Segundo as regras das Eliminatórias da CAF para o Mundial, um jogador está suspenso se acumular dois cartões amarelos.

- Se jogadores ou funcionários de uma equipe receberem dois amarelos em um jogo, ou em dois jogos diferentes da competição, serão suspensos do jogo subsequente - diz a entidade.

A direção da seleção de Lesoto tinha até 24 horas para solicitar a revisão da situação e, consequentemente, a anulação do jogo. Neste caso, a vitória mudaria de lado, em placar de 3 a 0 (comum do W.O.), e deixaria o time no topo do grupo C, com oito pontos, ao lado de Benim, enquanto os Bafana Bafana desceriam para o quarto lugar, com sete.

🌍 África do Sul mais perto da Copa do Mundo

Em campo, Ratomo e Jaylen Adams foram às redes já na segunda etapa e colocaram a África do Sul na liderança da chave, com dez pontos. São três vitórias, um empate e uma derrota na metade da disputa, o que deixa a equipe mais perto de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Esta seria, portanto, a primeira vez do país no torneio desde 2010, quando sediou e marcou uma das grandes edições da história dos Mundiais.