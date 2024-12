Mascherano recusa ‘privilégios’ a Messi e Suárez no Inter Miami

O Inter Miami, clube de Messi e Suárez nos Estados Unidos, terá Javier Mascherano como treinador. O ex-jogador argentino assumiu o cargo após a saída de Tata Martino, e concedeu sua primeira entrevista coletiva após o anúncio oficial na terça-feira (3).

Dentro das quatro linhas, Javier fez parte do estrelado Barcelona, que além dos dois craques, também contava com Jordi Alba e Busquets, dupla que também defende os Herons. Porém, não garantiu privilégios a nenhum de seus ex-companheiros na Catalunha.

Temos que lembrar que não é a mudança de companheiro para treinador que vai trazer isso. Muita água correu por baixo da ponte. Saí do Barcelona em 2018 e muita coisa mudou. Somos adultos e sabemos a diferença, e acho que a vida é mais fácil quando você faz as coisas naturalmente e não força. Já considero um privilégio ter conhecido eles e agora ter grandes jogadores como eles no meu elenco. Mascherano, sobre craques do Inter Miami

Apesar de não garantir tratamentos especiais aos astros do Inter, o comandante disse que conversou com Lionel Messi antes de aceitar a investida da diretoria norte-americana, e concordou após o papo com o oito vezes melhor do mundo.

Conversei com Leo para saber a opinião dele. Tenho sorte de ter uma relação muito fluida com ele, e isso me permite ser sincero e poder conversar com ele a fundo e com honestidade sobre o que pensa. Ele é uma pessoa que geralmente não se envolve muito. Obviamente sabemos a influência e importância que Leo teve ao longo da sua carreira em todos os times. Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar a trabalhar. Mascherano, sobre conversa com Messi

A pré-temporada do Inter Miami começa em janeiro, e a temporada na MLS terá início no fim de fevereiro. Mascherano tentará conduzir o clube à sua primeira conquista na liga; em 2024, a equipe conquistou o troféu Supporters' Shield por fazer a melhor campanha da temporada regular, mas caiu ainda nas oitavas de final para o Atlanta United.

📋 Experiência de Mascherano, novo técnico do Inter Miami de Messi, à beira do campo

Javier anunciou sua aposentadoria dos gramados em 2020, quando defendia as cores do Estudiantes de La Plata. Desde então, investiu em sua carreira como técnico, mas recebeu oportunidades apenas nas categorias de base da seleção argentina.

Nas Olimpíadas, o natural de San Lorenzo conduziu um elenco que contava com nomes como Almada, do Botafogo, Julián Álvarez e Otamendi, mas falhou no sonho do título e caiu nas quartas de final, em derrota por 1 a 0 para a França, com gol de Jean-Philippe Mateta.