Escalações de PSG x Bayern: Luis Enrique toma decisão sobre Dembélé

As escalações de PSG e Bayern de Munique já foram divulgadas para o confronto pelo Mundial de Clubes. As equipes entram em campo neste sábado (5), às 13h (de Brasília), em jogo válido pelas quartas de final da competição. O técnico Luis Enrique ainda não pôde escalar Ousmane Dembélé, candidato à Bola de Ouro, entre os titulares na competição.

Dembélé se recupera de lesão na coxa esquerda sofrida na semifinal da Nations League, em derrota para a Espanha, e ainda não foi escalado como titular pelo PSG desde então. Na partida contra o Inter Miami, o jogador entrou no segundo tempo e jogou por 28 minutos na vitória por 4 a 0 nas oitavas de final.

No Bayern de Munique, Musiala também retorna ao time titular depois de algum tempo. O alemão sofreu uma lesão muscular no início de abril e estava sendo poupado nas partidas do Mundial de Clubes, tendo disputado três partidas, mas apenas 72 minutos somados. Apesar do pouco tempo em campo, Musiala tem três gols na competição.

Escalação do PSG 🔵

Escalações de PSG x Bayern: Luis Enrique entra com força máxima (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

⚽GOL: Donnaruma

⚽LD: Hakimi

⚽ZAG: Marquinhos

⚽ZAG: Pacho

⚽LE: Nuno Mendes

⚽MC: João Neves

⚽MC: Vitinha

⚽MC: Fabián Ruiz

⚽PD: Kvaratskhelia

⚽ATA: Barcola

⚽PE: Doué

Escalação do Bayern de Munique 🔴

Escalações de PSG x Bayern: Kompany mandou a campo o que tem de melhor (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

⚽GOL: Manuel Neuer

⚽LD: Laimer

⚽ZAG: Upamecano

⚽ZAG: Tah

⚽LE: Stanisic

⚽MC: Kimmich

⚽MC: Pavlovic

⚽MEI: Musiala

⚽PD: Coman

⚽ATA: Harry Kane

⚽PE: Olise

PSG e Bayern de Munique se enfrentam em duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece neste sábado (5), na Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

