Final da Liga Europa entre United e Tottenham tem R$ 570 milhões em jogo

Tottenham e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), no estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), pela grande final da Europa League 2024/25. Mais do que um troféu, o duelo coloca em jogo uma bolada estimada em US$ 100 milhões (R$ 570 milhões), entre premiações da UEFA e o bônus de classificação à próxima Champions League.

Ambos vivem campanhas decepcionantes na Premier League — United é o 16º, e o Tottenham, o 17º — e a conquista continental pode ser a salvação da temporada para as duas potências inglesas.

💸 Quanto cada fase paga na Liga Europa?

A UEFA distribui premiações em euros para cada etapa da competição. Veja os valores da edição 2024/25 já convertidos para reais:

📊 Premiação por fase da Liga Europa:

Fase de liga: R$ 27,2 milhões

Playoffs de mata-mata: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 11,5 milhões

Quartas de final: R$ 16 milhões

Semifinal: R$ 26,9 milhões

Vice-campeão: R$ 44,8 milhões

Campeão: R$ 83,2 milhões

Ou seja, somando todos os valores acumulados até a final, a diferença do prêmio total do vice para o do campeão é de quase R$ 40 milhões.

🎟️ Champions League: o verdadeiro prêmio

Além do troféu e da premiação da Liga Europa, o grande vencedor garante vaga direta na fase de grupos da Champions League 2025/26, com um bônus imediato de € 21 milhões (R$ 134 milhões) só pela participação.

Mesmo os times que não avançam muito na Champions faturam alto. Clubes eliminados ainda na fase de grupos embolsam cerca de € 30 a € 40 milhões com premiações e cotas de transmissão. Já quem vai longe, como o Liverpool nesta temporada, pode passar dos € 100 milhões em receitas.

📉 O peso financeiro da decisão

A ausência de torneios europeus pode ter impactos severos. O Tottenham perdeu US$ 65 milhões ao ficar fora da Europa na temporada passada. Já o Manchester United teve queda de US$ 42 milhões em receitas de transmissão ao trocar a Champions pela Europa League.

A final entre os clubes ingleses é, portanto, muito mais do que uma disputa esportiva. Com cifras milionárias em jogo e a chance de retomar protagonismo internacional, Tottenham e Manchester United jogam pelo prestígio — e por muito dinheiro.

