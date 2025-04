Nesta quarta-feira (17), o Arsenal e o Real Madrid se enfrentam em jogo válido pelo duelo de volta das quartas de final da Champions League. O jogo vale uma vaga para a semifinal da competição, e o Arsenal tem a vantagem no placar agregado, pois venceu na ida. No confronto, Courtois virou destaque ao defender pênalti cobrado por Bukayo Saka.

Com primeiro tempo eletrizante e lotado de polêmica, o confronto terminou empatado na primeira etapa. No início da etapa, o Arsenal teve um pênalti assinalado cometido por Raul Asencio. Saka foi a bola e cobrou com uma cavadinha. O goleiro Courtois, no entanto, defendeu a penalidade e garantiu o empate.

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid precisa de uma virada história para superar o Arsenal após um grande resultado construído pelos Gunners. Além disso, os espanhóis precisam jogar contra o retrospecto negativo diante do clube inglês, uma vez que em três partidas são duas vitórias para a equipe do norte de Londres e um empate.

Saka perde pênalti em Real Madrid x Arsenal (Foto: OSCAR DEL POZO/ AFP)

Na ida, o Arsenal conquistou uma grande vitória sobre o Real Madrid com dois golaços de falta de Declan Rice, enquanto Mikel Merino fechou a conta na segunda etapa. Com isso, os Gunners podem perder por até dois gols de diferença para buscar a classificação às semifinais.