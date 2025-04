Comentarista explica demora do VAR em Real Madrid x Arsenal

O primeiro tempo de Real Madrid x Arsenal, desta quarta-feira (16), no Estádio Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Champions League, foi marcado por polêmica de arbitragem. Aos 22 minutos, Mbappé caiu na área após contato com Declan Rice e o árbitro em campo marcou pênalti. Porém a decisão foi revertida pelo VAR após uma longa espera.

Na transmissão da partida, realizada pela HBO +, o comentarista Vitor Sergio Rodrigues explicou a demora pela decisão oficial. Após cinco minutos de revisão, a arbitragem optou por anular a penalidade. No lance foi analisado o contato entre os jogadores e um possível impedimento do atacante francês.

- Só para explicar a demora. Primeiro o árbitro de vídeo analisou se teve algum erro na marcação do pênalti. Então, ele olhou se tinha que chamar o árbitro de campo para rever o contato da marcação do pênalti. Não podemos saber se a cabine entendeu que aconteceu o pênalti ou não. Depois ele olhou o impedimento - iniciou o comentarista, antes de completar minutos depois.

- O jogo recomeçou com bola ao chão dentro da área. O que configura que a arbitragem entendeu que não aconteceu o pênalti. Ou seja, a informação na tela estava equivocada. A decisão final foi de não pênalti. Se fosse impedimento, o jogo recomeçaria com a cobrança da infração - concluiu.

Real Madrid x Arsenal

Os primeiros 45 minutos da partida entre as equipes foram marcados por grandes emoções. Além do pênalti anulado a favor do Real Madrid, a equipe de Londres teve a chance de balançar as redes com Bukayo Saka em um penalidade. Mas o jogador inglês parou em Thibaut Courtois.

Com o fim do primeiro tempo empatado em 0 a 0, o time merengue tem uma missão difícil para a segunda etapa. Os espanhóis precisam vencer o confronto por pelo menos três gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.