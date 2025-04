Real Madrid e Arsenal entram em campo nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Champions League. Mesmo com a equipe espanhola precisando reverter a derrota categórica por 3 a 0, diversos torcedores confiam em uma "remontada" madrilenha.

Remontada é um termo usado no futebol para se referir a uma virada, ou seja, quando uma equipe consegue reverter um placar desfavorável e sair vitoriosa.

No jogo de ida, no Emirates Stadium, em Londres, o Arsenal venceu por 3 a 0, com direito a dois golaços de falta de Declan Rice. Para se classificar no tempo regulamentar, o Real precisa reverter uma vantagem de três gols de diferença na competição europeia, feito que não consegue há 39 anos.

O Real Madrid saiu perdendo por três gols de diferença em um confronto da Champions em seis ocasiões. Dessas, o clube merengue conseguiu a classificação em três: impressionantes 50% das vezes. Contudo, a última vez que os Blancos conseguiram a virada com essa desvantagem foi na temporada 1985-1986, contra o Borussia Mönchengladbach.

Confira as reações antes do jogo entre Real Madrid e Arsenal

Inclusive, não são apenas os torcedores que confiam na remontada. Em coletiva de imprensa antes do duelo, o meia Jude Bellingham mostrou confiança e revelou como está o clima no vestiário nas vésperas de Real Madrid e Arsenal.

― Remontada (risos). Sinceramente, devo ter ouvido essa palavra um milhão de vezes na última semana, assim como vi um milhão de vídeos entre redes sociais e vocês, jornalistas. Tudo isso nos motiva muito. É uma noite feita sob medida para o Real Madrid, que pode entrar para a história.