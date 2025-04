Especialista em arbitragem bate o martelo sobre polêmica em Real Madrid x Arsenal

No jogo de volta das quartas de final da Champions League entre Real Madrid e Arsenal, o pênalti marcado sobre Mbappé foi alvo de polêmica. No campo, o árbitro François Letexier interpretou uma falta dentro da área de Declan Rice sobre o francês, mas a decisão foi revertida após consulta no VAR.

Especialista em arbitragem da Rádio Marca, da Espanha, Pavel Fernández bateu o martelo sobre a jogada mais polêmica da etapa inicial. Segundo o profissional, o árbitro acertou em voltar de sua decisão inicial e não marcar penalidade máxima.

- O inglês está em cima do francês, faz referência, mas não derruba, o atacante se deixa cair. A duração da revisão do VAR é incompreensível - declarou Fernández durante o jogo entre Real Madrid e Arsenal, nesta quarta-feira (16).

Nos minutos iniciais, Letexier também havia marcado um pênalti de Asencio em Mikel Merino após revisão do VAR. Na cobrança, Bukayo Saka tentou uma cavadinha, mas Courtois fez grande defesa para garantir o empate antes do intervalo.

Jogo de ida entre Real Madrid e Arsenal

Na ida, o Arsenal conquistou uma grande vitória sobre o Real Madrid com dois golaços de falta de Declan Rice, enquanto Mikel Merino fechou a conta na segunda etapa. Com isso, os Gunners podem perder por até dois gols de diferença para buscar a classificação às semifinais.