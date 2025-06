Estado físico de Mbappé em novas fotos após internação viraliza: ‘Brutal’

Kylian Mbappé chamou atenção em novas fotos chegando nos treinos do Real Madrid. O atacante apresentou um quadro febril um dia antes da estreia no Mundial de Clubes, diante do Al-Hilal, e foi internado na quinta-feira (19) com gastroenterite aguda. O seu retorno causou principalmente pela aparente perda de pesa do jogador.

Substituto de Mbappé foi aproveitado pelo Real no Mundial

Substituto de Kylian Mbappé nos dois primeiros jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes, Gonzalo García vem correspondendo as expectativas. O centroavante foi responsável por marcar o único gol da equipe merengue no empate contra o Al-Hilal e contribuiu com uma assistência para Arda Güler na vitória sobre o Pachuca.

