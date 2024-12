O Campeonato Mexicano está perto de ter um novo velho campeão. Nesta quinta (12), o América, treinado pelo brasileiro André Jardine, venceu o Monterrey por 2 a 1 no primeiro jogo da final do torneio e saiu na frente na disputa pelo título do Apertura 2024. Agora, os americanistas precisam apenas de um empate no domingo, em Monterrey, para garantirem seu terceiro título mexicano seguido.

continua após a publicidade

➡️ Neymar revela se jogará próxima Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Com o Estádio Azteca interditado pelas obras para receber a Copa do Mundo de 2026, o América mandou o jogo no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, e tomou um susto aos 35 minutos, quando o espanhol Sergio Canales abriu o placar para o Monterrey. Quatro minutos depois, porém, o lateral Kevin Álvarez empatou a partida, antes de Zendejas virar o jogo no início da segunda etapa, dando a vantagem à equipe de André Jardine. Com grandes defesas, o goleiro Luis Cárdenas, do Monterrey, foi o grande destaque da partida, ao segurar a pressão do América e evitar um prejuízo maior para os visitantes.

- Foi uma partida duríssima, como sabíamos que seria. Soubemos propor o jogo e seguir o que havíamos planejado na nossa preparação. Saio satisfeito por isso, mas acho que pelo que jogamos, poderíamos ter aberto uma vantagem maior. Domingo será o jogo mais importante das nossas vidas - comentou André Jardine.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Campeão olímpico pela Seleção Brasileira em Tóquio, em 2021, o treinador, que também teve passagem pelo São Paulo, chegou ao América, clube de maior torcida do México, em junho de 2023. Com cinco títulos neste período, incluindo o bicampeonato mexicano, Jardine rapidamente se tornou o treinador recordista de troféus na história do clube. Caso consiga o tricampeonato consecutivo no próximo domingo, o brasileiro igualará o feito que apenas um técnico - Raúl Cárdenas, pelo Cruz Azul entre 1972 e 1974 - obteve até hoje no México.