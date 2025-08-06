O Botafogo administrou bem a vantagem do primeiro e jogo e ainda conseguiu vencer novamente o Red Bull Bragantino, garantindo, então, a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Autor do gol em Bragança Paulista nesta quarta-feira (6), Savarino celebrou a classificação e confirmou os rumores sobre a possível ida ao Lyon, que "melou" após confirmar, em julho, que ficaria no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Marlon Freitas deixa jogo do Botafogo em ambulância após choque de cabeça

— Desde o começo do ano tive proposta para sair, mas decidi ficar no Botafogo. Em março tive minha renovação apresentada pelo Botafogo, e nela tive a oportunidade de ir para o Lyon, mas a decisão seria na metade do ano. Desde o dia 15 de julho tinha que tomar a decisão de ir para o Lyon, e decidi ficar no Botafogo. Foi uma decisão com a minha família. Até agora estou aqui no Botafogo, estou feliz. Seja o que Deus quiser, isso é o mais importante — - disse o camisa 10 do Botafogo, em entrevista ao "SporTV" após o jogo.

Savarino teve os direitos federativos transferidos ao Lyon ainda em março pelo valor de 7,6 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). O venezuelano tinha o desejo de atuar no futebol europeu e vinha sendo alvo de propostas. O Lyon, na época, ainda era gerido por John Textor.

continua após a publicidade

Savarino e Danilo comemoram gol do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Contra o Bragantino, em meio aos bastidores agitados da SAF, Savarino recuperou-se e fez grande partida. Ele comentou sobre a paciência para voltar o nível de outrora e o trabalho do dia a dia.

— Essas coisas você tem que ter muita paciência. Eu sou um jogador que sempre gostou de ajudar o Botafogo com gols, com assistência. Venho fazendo desde o ano passado, desde o começo do ano também venho fazendo. E bom, o mais importante foi que tive muita paciência e hoje, em um jogo muito importante, fiz um gol para ajudar na classificação do Botafogo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo, agora, aguarda pelo seu adversário nas quartas de final, que será definido em sorteio na próxima semana. A equipe comandada por Davide Ancelotti volta a campo no sábado (9), pelo Brasileirão, contra o Fortaleza, fora de casa, em duelo válido pela 19ª rodada.