Em uma movimentação marcante no mercado de transferências, o Paris Saint-Germain está redobrando seus esforços para contratar Khvicha Kvaratskhelia, destaque do Napoli. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano. O clube francês enfrenta a demanda do time de Antonio Conte, que estabeleceu o preço do jogador em 80 milhões de euros (R$ 500 milhões).

Esta negociação evidencia o interesse do Paris Saint-Germain em fortalecer seu ataque, especialmente após a saída de Kylian Mbappé. O clube francês tentou incluir Milan Skriniar no acordo para atenuar a demanda financeira do Napoli. Contudo, o alto salário do zagueiro representa um desafio para o clube italiano.

A transferência para Paris significaria um salário quatro vezes maior para Kvaratskhelia, que tem contrato com o Napoli até junho de 2027. O atacante georgiano também recebeu uma proposta de renovação de contrato, complicando ainda mais as negociações.

A possibilidade de Kvaratskhelia deixar o Napoli e o futebol italiano é vista com bons olhos pelo jogador, conforme expresso anteriormente por seu pai e agente. O clube italiano, líder da Série A com 44 pontos, enfrenta uma disputa acirrada pelo título, com Atalanta e Inter de Milão próximos. A saída do georgiano poderia impactar significativamente a campanha do clube.

Desde sua chegada ao Napoli, Kvaratskhelia tornou-se um ídolo, contribuindo com 30 gols e 24 assistências em 107 jogos e desempenhando um papel crucial na conquista do Campeonato Italiano na temporada 2022/23. A habilidade do craque o torna um candidato ideal para liderar o ataque do Paris Saint-Germain, que busca melhorar seu desempenho na Champions League, onde ocupa a 25ª posição na fase de liga.

