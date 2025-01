As críticas recaíram sobre Trent Alexander-Arnold após o empate por 2x2 do Liverpool com o Manchester United no último domingo (5). O jogo, válido pela 20ª rodada da Premier League, encerrou uma sequência de quatro vitórias dos Reds. Apesar de notar um padrão nos gols sofridos pela equipe - na área direita -, o treinador Arne Slot insistiu que o lateral-direito não é o culpado.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo pode fazer 1000 gols ainda em 2025; entenda

- Vejo um certo padrão nos gols que sofremos, mas não vejo um padrão que tenha a ver com Trent. De modo algum. O Trent teve um jogo difícil para nós [no empate de domingo com o Manchester United, em Anfield, por 2-2] e talvez alguns que foram bons ou bons. Principalmente, ele teve grandes jogos quando jogou por nós nesta temporada - analisou Slot.

No clássico inglês, entre os maiores campeões da Premier League, o Liverpool sofreu dois gols que foram colocados "na conta" de Alexander-Arnold. O primeiro do Manchester United surgiu de um ataque pelo lado direito do Liverpool, e o segundo de um cruzamento da mesma área.

continua após a publicidade

Segundo levantamento da "Opta", as estatísticas de futebol mostram que 44% dos toques dos adversários do Liverpool ocorrem no terço esquerdo do ataque - o lado direito do Liverpool - o percentual mais elevado da Premier League. A percentagem de oportunidades de gols dos adversários, a partir da direita, é de 35,7%, em comparação aos 38,1%, pelo meio, e 26,2%, em jogadas na esquerda da equipe de Arne Slot.

Alexander-Arnold, cujo contrato termina no fim da temporada 2024/25, começou a partida como reserva e entrou apenas no segundo período contra o Tottenham. O primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa terminou com derrota por 1 a 0 para o time de Ange Postecoglou. Sem renovação acertada, o lateral-direito tem sido cotado para uma transferência ao Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional