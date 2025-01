Mercado da Bola: Ex-Botafogo, Adryelson tem futuro definido pelo Lyon

Após sair do Botafogo, o zagueiro Adryelson, que retornou ao Lyon, não permanecerá na França. Segundo o jornal "L'Équipe", o time de John Textor fechou o empréstimo do defensor de 26 anos para o Anderlecht, da Bélgica, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Sevilla abre caminho para Flamengo contratar Juninho

Pelo bom desempenho no Botafogo em 2023, Adryelson chegou ao Lyon no início do ano seguinte, mas teve poucas oportunidades no clube francês, disputando apenas quatro partidas e acumulando 54 minutos em campo. Em setembro, foi emprestado de volta ao Glorioso, onde foi campeão brasileiro e da Libertadores.

Com a saída de Adryelson, será aberta uma vaga de atletas estrangeiros no Lyon, que deve ser ocupada por Thiago Almada, também ex-Botafogo. O argentino chega nesta sexta-feira (10) para realizar exames médicos e formalizar sua assinatura com o clube francês.

continua após a publicidade

Situação financeira dos clubes de John Textor

O Lyon pertence ao grupo Eagle Football, que também inclui o Botafogo, o RWD Molenbeek, da Bélgica, e o Crystal Palace, da Inglaterra. No entanto, o clube francês atravessa um momento financeiro delicado, tendo sofrido recentemente um embargo de transferências imposto pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga Francesa, devido a inconsistências nas garantias financeiras do clube. Em 2023/24, o conglomerado norte-americano registrou um déficit de 25,7 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões) e uma dívida que chega perto de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3 bilhões).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade