Considerado um dos maiores jogadores do século, Cristiano Ronaldo pode alcançar o objetivo de marcar mil gols na carreira em 2025. O atacante português balançou as redes pela primeira vez no ano durante a vitória por 3 a 1 do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood, em jogo válido pelo Campeonato Saudita na sexta-feira (10). Após o duelo, de acordo com levantamento do "Ge", o camisa 7 chegou a marca de 956 gols em sua carreira, incluindo partidas oficiais e amistosos por clubes e pela seleção de Portugal.

Os 39 gols feitos em amistosos por clubes, de acordo com critérios europeus, não são incluídos na conta total de tentos na carreira de Cristiano Ronaldo. Por isso, "oficialmente", o atacante contabiliza 917 gols, ao considerar apenas jogos oficiais e amistosos pela seleção de Portugal, e partidas válidas por competições.

A contagem de gols no futebol é um assunto que gera discussões, especialmente ao comparar jogadores de diferentes épocas. A prática europeia de desconsiderar gols em amistosos de clubes contrasta com a contagem de jogadores como Pelé, cujo número de gols diminui sob esses critérios. No entanto, ao incluir gols em partidas contra equipes profissionais, seja em competições oficiais ou amistosos, a contagem de gols de Cristiano Ronaldo e o Rei do Futebol oferece uma visão mais completa de suas contribuições em campo.

Prestes a completar 40 anos, em fevereiro de 2025, Cristiano Ronaldo tem uma carreira marcada por momentos inesquecíveis, desde seu primeiro gol aos 17 anos pelo Sporting até as centenas de gols por Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr. As bolas na rede feitas em amistosos, incluindo confrontos contra grandes equipes europeias, ressaltam sua capacidade de se destacar em qualquer cenário.

A busca de Cristiano Ronaldo pelo milésimo gol é acompanhada por fãs e especialistas, que admiram não só sua habilidade excepcional, mas também sua dedicação e profissionalismo. Com 956 gols já marcados, a expectativa é que ele atinja esse marco histórico ainda em 2025, reforçando seu legado no mundo da bola.

