‘Nojento’ e ‘louco’: zagueiro alemão surpreende ao analisar companheiro de seleção

O zagueiro Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, tem o companheiro de posição e seleção alemã Antonio Rüdiger como referência. No entanto, usou adjetivos surpreendentes, como "nojento" e "louco", ao comentar o estilo de jogo do defensor do Real Madrid, em entrevista ao portal "Goal".

- Sempre há coisas com as quais você pode aprender, procuro ver quem pode estar fazendo certas coisas melhor do que eu. Quando olho para Rüdiger e seus jogos mentais, eu os celebro, são desagradáveis ​​para todos os adversários. E são coisas que você definitivamente pode adaptar ao seu próprio jogo - iniciou Tah.

- Não o imito, mas sei o quão repugnante é para um atacante ter constantemente a sensação de que alguém está respirando em seu pescoço ou dizendo algo em seu ouvido. Eu sei que é nojento. Toni (Rüdiger) faz isso perfeitamente. E é claro que você leva com você e faz também. Não é que eu tenha copiado, mas você fica mais consciente dessas coisas quando o vê fazendo. E então você pensa: "Talvez eu possa fazer mais" - acrescentou.

- Acho que foi realmente nojento para todos os atacantes que enfrentamos juntos. Quando jogo ao lado do Toni, sei que tenho um louco do meu lado. Então, como eu também sou louco, juntos fazemos com que os atacantes tenham um dia muito difícil - completou o zagueiro do Leverkusen.

Tah e Rüdiger: zagueiros da Alemanha

Jonathan Tah e Antonio Rüdiger se conhecem há bastante tempo. O defensor dos atuais campeões alemães estreou na seleção em 2016, dois anos depois do zagueiro do Real Madrid fazer a sua primeira partida internacional. A dupla atuou lado a lado em 18 jogos, incluindo os quatro confrontos da Alemanha na Eurocopa de 2024.

Titulares absolutos em suas respectivas equipes, os dois zagueiros alemães vem de grandes feitos em 2024. Na temporada 23/24, Tah foi campeão invicto da Bundesliga com o Bayer Leverkusen sob comando de Xabi Alonso. Na atual edição, a equipe está atrás apenas do Bayern de Munique na classificação. Rüdiger, por sua vez, foi campeão da última Champions League, além de La Liga, com o Real Madrid.

