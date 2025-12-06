Kashima Antlers é campeão da J-League, e Zico levanta o troféu no Japão
Ex-jogador do clube, Galinho é ovacionado pela torcida japonesa
A cereja do bolo pela nona conquista do título de campeão japonês pelo Kashima Antlers, neste sábado (06), foi a presença de Zico. Ex-jogador do clube e atual consultor esportivo do time, o ex-atleta não só comemorou a conquista com o plantel japonês assim como levantou a taça de campeão da temporada 2025. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Yokohama Marinos, pela última rodada da J-League, o Galinho de Quintino foi muito festejado pela torcida que esteve presente no Estádio do Kashima, localizado na provincia de Ibaraki, no Japão.
Brasileiro marca os dois gols do título do Kashima Antlers
Com a vitória, o Kashima Antlers chegou aos 76 pontos na tabela. Um a mais que o Kashiwa Reysol que venceu por 1 a 0 o Machida e acabou ficando com o vice-campeonato.
Os dois gols da equipe japonesa foram marcados por um brasileiro. Léo Ceará, que no Brasil começou no Vitória e teve passagens pelo CRB e pelo Maringá, foi o destaque da partida.
Zico é o maior ídolo da história do Kashima Antlers. Em 1991, já aposentado do futebol, o eterno camisa 10 do Flamengo aceitou a proposta de voltar aos gramados para ajudar a desenvolver o time de Kashima e a liga profissional do Japão. Em três temporadas, Zico marcou 46 gols em 66 partidas pelo Kashima Antlers. Em 1999, ele voltou ao clube como técnico e desde 2018 colabora como consultor técnico.
