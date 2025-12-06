menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Kashima Antlers é campeão da J-League, e Zico levanta o troféu no Japão

Ex-jogador do clube, Galinho é ovacionado pela torcida japonesa

Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
21:46
Zico levanta taça com jogadores do Kashima Antlers(Foto: JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT / JAPAN OUT / JAPAN OUT
imagem cameraZico levanta taça com jogadores do Kashima Antlers(Foto: JIJI PRESS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A cereja do bolo pela nona conquista do título de campeão japonês pelo Kashima Antlers, neste sábado (06), foi a presença de Zico. Ex-jogador do clube e atual consultor esportivo do time, o ex-atleta não só comemorou a conquista com o plantel japonês assim como levantou a taça de campeão da temporada 2025. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Yokohama Marinos, pela última rodada da J-League, o Galinho de Quintino foi muito festejado pela torcida que esteve presente no Estádio do Kashima, localizado na provincia de Ibaraki, no Japão.

continua após a publicidade

Relacionadas

Brasileiro marca os dois gols do título do Kashima Antlers

Com a vitória, o Kashima Antlers chegou aos 76 pontos na tabela. Um a mais que o Kashiwa Reysol que venceu por 1 a 0 o Machida e acabou ficando com o vice-campeonato.

Leo Ceará comemora gol do Kashima Antlers (Foto: JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT / JAPAN OUT / JAPAN OUT
Leo Ceará comemora gol do Kashima Antlers (Foto: JIJI PRESS / AFP)

Os dois gols da equipe japonesa foram marcados por um brasileiro. Léo Ceará, que no Brasil começou no Vitória e teve passagens pelo CRB e pelo Maringá, foi o destaque da partida.

continua após a publicidade

Zico é o maior ídolo da história do Kashima Antlers. Em 1991, já aposentado do futebol, o eterno camisa 10 do Flamengo aceitou a proposta de voltar aos gramados para ajudar a desenvolver o time de Kashima e a liga profissional do Japão. Em três temporadas, Zico marcou 46 gols em 66 partidas pelo Kashima Antlers. Em 1999, ele voltou ao clube como técnico e desde 2018 colabora como consultor técnico.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias