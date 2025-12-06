Messi leva a melhor sobre Müller, e Inter Miami é campeão da MLS

O Inter Miami venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1, neste sábado (6), pela final da MLS. Em duelo disputado no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA), a equipe de Lionel Messi levou a melhor sobre o time de Thomas Müller com brilho argentino, principalmente de Rodrigo de Paul e Tadeo Allende, autores dos gols equipe americana na decisão.

Este é o primeiro título da história de MLS do Inter Miami. Fundado em 2018, a equipe da Flórida havia vencido apenas a Leagues Cup, em 2023, um torneio que reúne equipes da Major League Soccer (MLS) e da Primera División de México (Liga MX).

Como foi Inter Miami x Vancouver Whitecaps?

A partida começou com o Inter Miami controlando a posse de bola, mas ainda tímido na criação de oportunidades. Perto da marca de 10 minutos, Messi recebeu pela direita, limpou dois marcadores e lançou para Rodrigo de Paul. O meia argentino passou para Tadeo Allende, que invadiu a área e cruzou rasteiro para Mateo Silvetti, que estava na segunda trave. Porém, na tentativa de interceptar o passe, Édier Ocampo cortou mal a bola e marcou contra.

Com Messi e Müller em campo, o Inter Miami venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 e conquistou a MLS (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Na sequência, o Whitecaps começou a melhorar e ter mais presença no ataque. A chance mais clara da equipe canadense saiu perto do fim da primeira etapa, com Emmanuel Sabbi, após sobra dentro da pequena área, mas o ponta americano pegou mal na bola e Rocco Ríos Novo fez a defesa.

No retorno ao intervalo, o Vancouver Whitecaps foi superior nos primeiros minutos, mas sem conseguir ameaçar o gol. Do outro lado, o Inter Miami, em contra-ataque, quase ampliou com Lionel Messi. Após cruzamento de Jordi Alba, Yohei Takaoka afastou a bola com um soco, mas a vola sobrou para o astro argentino, mas que cabeceou para fora, mesmo com o gol vazio.

Após o susto, o Whitecaps seguiu melhor e, aos 15 minutos, marcou o gol de empate com Ali Ahmed. A jogada começou com Emmanuel Sabbi na direita, que trouxe para o meio e encontrou Brian White na entrada da área. O atacante americano fez o pivô e encontrou Ahmed entrando pelo lado esquerdo da área. O canadense finalizou de primeira no canto de Ríos Novo, que até encostou na bola, mas sem conseguir evitar o gol.

Ali Ahmed marcou o gol do empate do Vancouver Whitecaps (Foto: Rich Storry / AFP)

O Vancouver aproveitou o bom momento e, logo após o gol, quase virou o placar em chute de fora da área de Sabbi, mas a bola acertou a trave. No rebote, Maximiliano Falcón se atrapalhou com a bola e Ahmed quase aproveitou, mas a trave salvou o Inter Miami mais uma vez.

Com as substituições, o Inter Miami conseguiu sair mais ao ataque e, com toque argentino, desempatou o placar aos 25 minutos. Lionel Messi desarmou Andrés Cubas na intermediária e puxou contra-ataque. Com passe na medida, Rodrigo de Paul saiu cara a cara com o goleiro Takaoka e não desperdiçou a chance de colocar a equipe americana à frente no placar.

Com Messi, De Paul e Müller em campo, o Inter Miami venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 e conquistou a MLS (Foto: Rich Storry / AFP)

Nos minutos finais, o Whitecaps se atirou ao ataque em busca do gol de empate. Porém, não conseguiu passar pela defesa do Inter Miami. No lance final, em contra-ataque, Tadeo Allende recebeu passe açucarado de Lionel Messi, saiu cara a cara com Takaoka e marcou o terceiro gol da equipe da Flórida, para a explosão do Chase Stadium.

Após o apito final, o Inter Miami conquistou a MLS pela primeira vez na história. Sendo o 16º time diferente a vencer a liga norte-americana de futebol, e o primeiro do estado da Flórida a vencer a competição.

Com Messi, De Paul e Müller em campo, o Inter Miami venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 e conquistou a MLS (Foto: Rich Storry / AFP)

Rivalidade Messi x Müller

Este foi o nono encontro em competições oficiais entre Lionel Messi e Thomas Müller, sendo esta a segunda vitória do argentino no retrospecto, e com direito a troféu conquistado. No histórico das partidas, estão incluídas partidas traumáticas na carreira do argentino, como a quartas de final e a final da Copa do Mundo de 2010 e 2014, respectivamente e o 8 a 2 do Bayern de Munique sobre o Barcelona, nas quartas da Champions League de 2020.

A primeira vitória de Messi sobre Müller foi na semifinal da Champions League de 2015. Na ocasião, o argentino marcou duas vezes, sendo um deles o icônico gol em que dribla Jérôme Boateng e cava sobre Manuel Neuer.

Momento em que Messi dribla Boateng para marcar o segundo gol do Barcelona (Foto: AFP)

