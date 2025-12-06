menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

PSG goleia e fica a um ponto do líder no Campeonato Francês

Equipe parisiense bateu o Rennes por 5 a 0

Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
19:16
Khvicha Kvaratskhelia marcou duas vezes para o PSG (Foto: Sportimage Ltd/Alamy Live News)
imagem cameraKhvicha Kvaratskhelia marcou duas vezes para o PSG (Foto: Sportimage Ltd/Alamy Live News)
O Paris Saint Germain venceu, neste sábado (06), o Rennes por 5 a 0 pela 15ª rodada do Campeonato Francês. Khvicha Kvaratskhelia, com dois gols, Senny Mayulu, Mbae e Gonçalo Ramos foram os responsáveis pela goleada da equipe de Paris na partida realizada no Parc des Princes. Com o resultado, o PSG soma 33 pontos. Um ponto atrás do líder Lens que tem 34.

PSG faz 2 a 0 ainda no primeiro tempo

Na etapa inicial, a equipe do zagueiro brasileiro Marquinhos começou melhor e logo aos 9 minutos Vitinha recebeu na entrada da área mas acabou chutando pra fora.

Quase 20 minutos depois, o Paris Saint Germain abria o placar. O Rennes fazia uma marcação alta. No campo do adversário. O PGS trocava passes na defesa até achar, pela esquerda, Kvaratskhelia. O jogador partiu para o ataque e da entrada da área tirou o zero do placar.

Aos 39 minutos foi a vez de Senny Mayulu ampliar o marcador. Depois de cruzamento rasteiro, o jogador da equipe de Paris recebeu quase na pequena área e de primeira chutou no canto direito do goleiro do Rennes fazendo PSG 2 a 0.

Mbae e Gonçalo Ramos fecham a goleada

No segundo tempo, o enredo da partida era o mesmo da etapa inicial com o Paris Saint Germain sendo melhor que o Rennes logo nos primeiros minutos. A superioridade da equipe comanda pelo técnico Luís Henrique era latente. Tanto que Khvicha Kvaratskhelia fez o segundo dele. Numa falha da defesa adversária, a equipe do Rennes perdeu a bola dentro da área. Kvaratskhelia recebeu livre e não perdoou: PSG 3 a 0 no Rennes.

Aos 42 minutos, Mbae fez um golaço. O jogador recebeu na entrada da área e com um chute forte acertou o ângulo do Brice Samba. Três minutos depois Gonçalo Ramos fechou a goleada depois de chutar em direção ao gol adversário. A bola ainda bateu no zagueiro do Rennes deixando o goleiro Samba sem qualquer chance para a defesa. Final PSG 5 a 0.

O PSG encara o Rennes pelo Campeonato Francês (Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)
O PSG encara o Rennes pelo Campeonato Francês (Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

O próximo compromisso do Paris Saint Germain, no campeonato francês, vai ser no dia 13 deste mês contra o Metz fora de casa. Já o Rennes, que está na quinta posição na tabela, recebe o Bretz no mesmo dia.

Daqui a nove dias, o Paris Saint Germain jogará a final do Intercontinental no Catar. A equipe francesa pode enfrentar o Flamengo na disputa. Pra isso, o time brasileiro tem que passar pelo Cruz Azul, do México. Vencendo ainda precisa superar o Pyramids, do Egito, para, aí sim, jogar contra o PSG pelo título do torneio.

