Prêmio da Mega da Virada 'compraria' 17 elencos da Série A do Brasileirão

O prêmio da Mega Sena da Virada foi sorteado nesta quinta-feira (1) e pagou R$ 1,09 bilhão para seis apostas que acertaram as dezenas. O valor foi um recorde na história e, pela primeira vez, saiu da casa do milhão. A cifra é tão expressiva que é possível comparar com valor dos elencos de clubes de futebol. No Brasileirão, 17 equipes tem elencos com valor de mercado menor que a premiação sorteada pela loteria federal.

Dos 20 times da Série A, apenas Flamengo, Palmeiras e Botafogo têm elencos avaliados acima de R$ 1 bilhão. As equipes são as mais valiosas do país e da América do Sul, de acordo com dados do Transfermarkt, plataforma especializada no valor de mercado de equipes e jogadores.

A plataforma detalha o valor dos elencos dos clubes da primeira divisão, liderada pelo Flamengo que, tem o plantel avaliado em 273,5 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,75 bilhão. Logo depois aparece o Palmeiras, que vale 260 milhões de euros, ou R$ 1,67 bilhão. O Botafogo fecha o top três com 212 milhões de euros, ou R$ 1,36 bilhão.

O valor da Mega da Virada supera a cifra de elencos de peso no Brasil, como Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Corinthians e São Paulo, que completam o top dez da lista mais atualizada no Trasfermarkt. O Peixe, que subiu posições na última atualização e é o atual 4º colocado do ranking, tem seu elenco cotado em pouco mais de 150 milhões de euros (R$ 965 milhões).

Outros clubes fora do top dez também estão fora da casa do bilhão e valem menos que o prêmio da Mega Sena, mas têm jogadores de peso no plantel. Fluminense e Bahia, por exemplo, terminaram o Brasileirão 2025 no G7, mas ficam atrás na comparação. O tricolor carioca tem valor de mercado apontado em 89 milhões de euros (R$ 572 milhões), enquanto o tricolor baiano vale 98 milhões de euros (R$ 630 milhões).

Elenco do Cruzeiro, 3º colocado no Brasileirão, vale menos que o prêmio da Mega Sena. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja os dez clubes com maior valor de mercado no Brasileirão