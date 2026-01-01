Prêmio da Mega da Virada 'compraria' 17 elencos da Série A do Brasileirão
Valor pago pela Loteria Federal ultrapassou a casa do bilhão pela primeira vez na história
O prêmio da Mega Sena da Virada foi sorteado nesta quinta-feira (1) e pagou R$ 1,09 bilhão para seis apostas que acertaram as dezenas. O valor foi um recorde na história e, pela primeira vez, saiu da casa do milhão. A cifra é tão expressiva que é possível comparar com valor dos elencos de clubes de futebol. No Brasileirão, 17 equipes tem elencos com valor de mercado menor que a premiação sorteada pela loteria federal.
Dos 20 times da Série A, apenas Flamengo, Palmeiras e Botafogo têm elencos avaliados acima de R$ 1 bilhão. As equipes são as mais valiosas do país e da América do Sul, de acordo com dados do Transfermarkt, plataforma especializada no valor de mercado de equipes e jogadores.
A plataforma detalha o valor dos elencos dos clubes da primeira divisão, liderada pelo Flamengo que, tem o plantel avaliado em 273,5 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,75 bilhão. Logo depois aparece o Palmeiras, que vale 260 milhões de euros, ou R$ 1,67 bilhão. O Botafogo fecha o top três com 212 milhões de euros, ou R$ 1,36 bilhão.
O valor da Mega da Virada supera a cifra de elencos de peso no Brasil, como Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Corinthians e São Paulo, que completam o top dez da lista mais atualizada no Trasfermarkt. O Peixe, que subiu posições na última atualização e é o atual 4º colocado do ranking, tem seu elenco cotado em pouco mais de 150 milhões de euros (R$ 965 milhões).
Outros clubes fora do top dez também estão fora da casa do bilhão e valem menos que o prêmio da Mega Sena, mas têm jogadores de peso no plantel. Fluminense e Bahia, por exemplo, terminaram o Brasileirão 2025 no G7, mas ficam atrás na comparação. O tricolor carioca tem valor de mercado apontado em 89 milhões de euros (R$ 572 milhões), enquanto o tricolor baiano vale 98 milhões de euros (R$ 630 milhões).
Veja os dez clubes com maior valor de mercado no Brasileirão
- Flamengo - 273 milhões de euros (R$ 1,75 bilhão)
- Palmeiras - 260 milhões de euros (R$ 1,67 bilhão)
- Botafogo - 212 milhões de euros (R$ 1,36 bilhão)
- Prêmio da Mega da Virada - R$ 1,09 bilhão
- Santos - 150 milhões de euros (R$ 965 milhões)
- Atlético Mineiro - 127 milhões de euros (R$ 817 milhões)
- Grêmio - 124 milhões de euros (R$ 797 milhões)
- Vasco - 122 milhões de euros (R$ 784 milhões)
- Cruzeiro - 120 milhões de euros (R$ 772 milhões)
- Corinthians - 105 milhões (R$ 675 milhões)
- São Paulo - 98 milhões (R$ 630 milhões)
