CBF erra e coloca time eliminado em sorteio da Copa do Brasil Feminina

Um erro marcou o sorteio da 2ª fase da Copa do Brasil Feminina, realizado segunda-feira (2), na sede da CBF, no Rio. A equipe do Tarumã-AM foi incluída no sorteio, mas ela fora eliminada na primeira fase do certame ao perder na semana passada por 2 a 1 para o Juventude-SE.

Nesta segunda, o Tarumã foi sorteado como um dos mandantes entre as 32 equipes que disputarão a 2ª fase da Copa do Brasil Feminina. Ele permaneceu na tabela de confrontos até que o sorteio terminasse. Só depois disso que a apresentadora do sorteio foi avisada pela CBF de que o nome fora inserido de forma indevida, e que o verdadeiro adversário do Fortaleza na próxima etapa será o Juventude-SE.

Ao ser informada sobre o equívoco, a apresentadora do sorteio pediu desculpas sobre o ocorrido. A CBF disse apenas que o erro aconteceu por um “erro humano”.

Confira os confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil Feminina

Itabirito x Vitória

Atlético-MG x Paysandu

São José-SP x Ypiranga-AP

Doce Mel x Pinda Ferroviária

Coritiba x Rolim de Moura

Vasco x Minas Brasília

Atlético Piauiense x Sociedade Ação

Botafogo-RJ x Tuna Luso

Taubaté x Avaí Kindermann

Realidade Jovem x Atlético Rio Negro

Prosperidade x Mixto

Manaus x Ipojuca

Santos x Pérolas Negras

Remo x Operário-MS

Brasil de Farroupilha x Itacoatiara

Juventude-SE x Fortaleza

A Copa do Brasil Feminina deste ano reúne 65 times. A primeira fase reuniu 32 equipes da Série A3 do Brasileirão. Os 16 clubes que avançaram vão duelar com outros 16 que disputam a Série A2 conforme o sorteio realizado nesta segunda. E quem avançar nessa próxima etapa do torneio irá medir forças com os 16 clubes da elite nacional, que entram na competição apenas em agosto.

Diferentemente do torneio masculino, que tem jogos de ida e volta a partir da 3ª fase, a competição é realizada com partidas únicas até o final. Em caso de empate, a classificação é decidida nos pênaltis.