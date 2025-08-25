Fim de uma era? Olympique de Marselha busca jogador histórico do Real Madrid

A relação entre Dani Ceballos e Real Madrid parece estar próxima do fim. Segundo o jornal espanhol "As", o Olympique de Marselha, da França, negocia a contratação do meio-campista e estaria disposto a investir até 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 95,6 milhões) para contar com o jogador.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Real Oviedo, no domingo (24), Ceballos indicou uma possível despedida. Em uma publicação no Instagram, o atleta compartilhou uma imagem da partida com a legenda "Last Dance" ("última dança", em português), o que foi interpretado como uma sinalização de que teria feito sua última aparição pelo clube. O confronto foi válido pela segunda rodada da La Liga.

O meia entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, substituindo Kylian Mbappé, e atuou por menos de dez minutos. Recentemente, o jogador fez uma declaração de apreço ao Real Betis, clube que o revelou, e interagiu com publicações que o apontavam como possível reforço da equipe andaluza ao lado do brasileiro Antony.

Carreira de Ceballos ⚽

Contratado pelo Real Madrid em julho de 2017, Ceballos, de 29 anos, teve dois empréstimos ao Arsenal entre 2019 e 2021. Desde o início da atual gestão técnica de Xabi Alonso, o espanhol tem perdido espaço. Foi reserva em todas as partidas até o momento e só entrou em campo nos minutos finais das duas primeiras rodadas da liga.

Ao longo de sua passagem pelo clube merengue, Ceballos disputou 194 partidas, marcou sete gols e deu 16 assistências. Conquistou títulos expressivos, incluindo quatro Mundiais de Clubes, três edições da Champions League, duas da La Liga, duas Supercopas da Uefa, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

