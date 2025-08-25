menu hamburguer
Fora de Campo

Leitura labial revela frustração de Rodrygo em substituição no Real Madrid

Brasileiro jogou 60 minutos contra o Real Oviedo

Rodrygo em ação pelo Real Madrid contra o Real Oviedo
Rodrygo em ação pelo Real Madrid contra o Real Oviedo (Foto: Cesar Manso/AFP)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
09:00
O Real Madrid venceu o Real Oviedo por 3 a 0, no último domingo (24), no Estádio Carlos Tartiere, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. Durante o confronto, o brasileiro Rodrygo foi substituído no segundo tempo e saiu de campo frustrado com a decisão do técnico Xabi Alonso.

Nas redes sociais, o dublador Velloso revelou em um vídeo o que foi dito pelo brasileiro durante o momento da raiva. Rodrygo saiu de campo aos 17 minutos para a entrada de Vini Jr. Na ocasião, o Real Madrid já vencia o confronto por 1 a 0.

Vale destacar, que enquanto esteve em campo, Rodrygo era um dos principais nomes do Real Madrid, principalmente na etapa inicial. A atuação chegou a ser elogiada pelo jornal "Marca", que o classificou como elétrico e com vontade de impressionar Xabi Alonso após recuperar a titularidade.

- Assim fu***, todo jogo é isso aí. Cara*** mano, tomar no c* - disse o jogador, no banco de reservas.

Rodrygo perto de uma saída?

As frustrações recentes do brasileiro com o pouco tempo em campo desde a chegada do técnico Xabi Alonso apontam para uma incerteza da continuação no Real Madrid. Com a janela aberta até o fim de agosto, existem especulações sobre a saída eminente do atacate. Um possível destino seria a Premier League.

Rodrygo tem perdido espaço desde o Mundial de Clubes. No torneio, o brasileiro não foi muito utilizado e acumulou frustrações. Na estreia do Real Madrid na La Liga, Rodrygo não saiu do banco de reservas, mas foi utilizado por mais de 60 minutos contra o Real Oviedo.

Rodrygo disputa bola em Real Oviedo x Real Madrid
Rodrygo disputa bola em Real Oviedo x Real Madrid (Foto: Cesar Manso/AFP)

