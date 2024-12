Gabriel Jesus, ligado ao Palmeiras em outubro deste ano, segue sem receber grandes oportunidades pelo Arsenal na atual temporada. O atacante anotou apenas um gol em 18 partidas que fez em 2024-25, e continua tendo seu nome especulado em uma saída na janela do inverno europeu.

Em entrevista coletiva, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, foi pelo caminho contrário. O espanhol negou qualquer possibilidade de um movimento por parte do brasileiro e disse ainda contar com seu futebol mesmo sem tantos minutos de utilização.

- Não, isso é bobagem. Como todos os atacantes, ele passa por fases e momentos. É verdade que essa lacuna se tornou bastante grande, mas muitas coisas aconteceram, como as lesões e a falta de titularidade. Mas a atitude dele segue muito boa. Sempre foi. Vamos apoiá-lo sempre que possível - declarou o comandante.

Segundo confirmado pela reportagem do Lance!, houve contato entre os dois clubes em outubro, mas a diretoria inglesa negou a investida. Os motivos do "não" foi justamente a importância que Jesus tem no time de Arteta, além do desejo do jogador em cumprir seu contrato na capital inglesa.

Gabriel foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras e subiu aos profissionais em 2015, brilhando em dois títulos importantes e se transferindo ao Manchester City no início de 2017. Pelos Cityzens, fez mais de 200 jogos, contribuindo com 95 gols sob o comando de Pep Guardiola.

Posteriormente, chegou ao Arsenal em julho de 2022, comprado por cerca de 50 milhões de euros (R$ 276 milhões na cotação da época). O centroavante teve um começo positivo, mas uma lesão no joelho o afastou dos gramados por 100 dias, e posteriormente, outras contusões tiraram a sequência de jogo e lhe fizeram se tornar reserva.

Gabriel Jesus, revelado pelo Palmeiras, marcou apenas um gol pelo Arsenal na temporada (Foto: Glyn Kirk / AFP)

🔢 Números de Gabriel Jesus pelo Palmeiras

⚽ 83 jogos

🥅 28 gols

📤 9 assistências

✅ 42 vitórias

🟰 20 empates

❌ 21 derrotas

🏆 Títulos: Copa do Brasil 2015 e Brasileirão 2016