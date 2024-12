Cristiano Ronaldo explica foto ‘curiosa’ publicada nas redes sociais

Cristiano Ronaldo publicou em suas redes sociais, na terça-feira (10), uma foto com um gesto curioso. Com os dedos indicadores, o português formou a letra A, e chamou a atenção de todos os seus seguidores com a incógnita do significado.

continua após a publicidade

➡️ Ex-dupla de Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria do futebol

Na manhã desta quarta (11), a tradução apareceu. O craque explicou que o sinal se refere à marca "AVA", sua nova linha de produtos para melhorar o rendimento de esportistas profissionais e amadores. Expandida em "Advanced Recovery for Athletes" ("Recuperação Avançada para Atletas" em português), a marca já tem site e os produtos estão à venda para o público.

- Hoje é o dia de dizer a vocês que esse A é "AVA". Um novo projeto no qual estou colocando toda a minha experiência como atleta para ajudar outros a melhorarem sua recuperação e aumentarem seu desempenho. Produtos para levar você mais longe - dissertou Ronaldo.

continua após a publicidade

O produto mais procurado na plataforma até o momento é a bota de led, um painel colocado na perna dos atletas com luzes de led por dentro, preparadas para uma recuperação mais rápida na parte muscular. Itens como mochilas e pistolas de massagem também estão disponíveis.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O vasto conhecimento de Cristiano Ronaldo em recuperação esportiva está agora ao seu alcance. Dos detalhes minuciosos da sua experiência profissional, nasceu um equipamento de recuperação revolucionário. A tecnologia mais inovadora na área da recuperação física está agora disponível no mercado, para que você possa dar o seu melhor todos os dias - divulga o site da AVA.

continua após a publicidade

🔰 Atleta do Botafogo entra na divulgação de Cristiano Ronaldo

O símbolo de Cristiano Ronaldo virou tema até de coletiva de jogador do Botafogo. Além de ex-companheiros do craque, como Pepe e Marcelo, e craques do futebol na atualidade, a exemplo de Mbappé, terem postado a foto com a legenda "o que vem por aí?", o lateral Alex Telles, que jogou com o lusitano no Al-Nassr, também entrou na divulgação, e foi questionado sobre o significado do gesto, mas arrancou risadas em coletiva.

- Eu tenho uma relação boa com o Cris, eu já postei sobre isso e outras pessoas que já tiveram o privilégio de jogar com ele também postaram. Foi uma situação que… são coisas mais dele, particular, mas ele nos mencionou e perguntou se podia publicar. Ele é um cara que me ajudou muito, não só extracampo, mas dentro de campo a gente tem uma boa relação. Isso foi uma questão de partilha. Se ele jogasse no Botafogo, não seria eu que anunciaria, com certeza - brincou o defensor.