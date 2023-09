SEM CONVENCER

Apesar de ter sete pontos de nove disputados, o Barcelona ainda não pontuou de forma tranquila na competição. Na estreia, o time ficou no empate sem gols com o Getafe, fora de casa. Depois, jogando em Montjuic - nova casa até o fim das reformas do Camp Nou -, buscou uma vitória na vontade contra o Cádiz, com dois gols nos minutos finais; e na terceira jornada, fora de casa, bateu o Villarreal de virada por 4 a 3, com brilho do jovem Lamine Yamal. Uma vitória recolocaria os culés dois pontos atrás do Real Madrid, que lidera com 100% de aproveitamento.