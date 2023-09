Borja Mayoral, cria da base madrilenha, abriu o placar para os visitantes. No segundo tempo, o goleiro David Soria fazia grandes intervenções, mas após vacilo da zaga, Joselu igualou o marcador. Nos acréscimos, brilhou a estrela do jovem Jude Bellingham: contratado a peso de ouro nesta janela, o inglês aproveitou um erro do próprio Soria para empurrar para as redes e decretar a virada.