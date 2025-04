O Santos de Neymar está perto de acertar a contratação do técnico Jorge Sampaoli, de 65 anos, conforme informado pelo Lance!. O argentino, que teve passagem pela Vila Belmiro em 2019, deve substituir o português Pedro Caixinha, demitido após a derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, no domingo (13).

Caso o acordo se concretize, esta será a primeira vez em que Sampaoli terá o camisa 10 como seu comandado. Entretanto, os dois já viveram confrontos complicados em diferentes esferas e países do futebol, e o Lance! relembra alguns dos capítulos e lauda o retrospecto.

Entre o compromisso inaugural do embate e o mais recente, passaram-se quase dez anos. E em nenhum dos dez embates, Jorge conseguiu superar Neymar. O brasileiro acumula seis vitórias no raio-x, além de quatro empates.

Os primeiros dois capítulos renderam uma conquista ao craque. Santos e Universidad de Chile, campeões da Libertadores e da Sul-Americana de 2011, respectivamente, se encontraram na Recopa do ano seguinte. A ida, no Chile, terminou em um empate sem gols; na volta, mesmo perdendo pênalti, o meia-atacante fez um dos gols da vitória por 2 a 0, que garantiu o título dos paulistas, e seu primeiro com a braçadeira de capitão.

Sampaoli avançou da esfera nacional para a esfera internacional, e assumiu a seleção do Chile. Mas nem assim, teve êxito sobre o astro: em quatro confrontos entre "La Roja" e o Brasil, a Seleção venceu dois no tempo normal e um nos pênaltis, nas oitavas da Copa do Mundo de 2014, além de um empate por 2 a 2 em um amistoso em 2013.

A rendição de Jorge ao craque veio em outro trabalho. Enquanto comandava o Sevilla, o argentino encontrou Ney em 2016-17 por duas vezes, e perdeu ambas: 2 a 1 na Andaluzia e 3 a 0 no Camp Nou. Após o confronto na Catalunha, o comandante fez questão de elogiar o atleta, e rasgou elogios após o apito final.

- Dei os parabéns ao Neymar pelo jogo que fez. Tenho grande admiração por ele. O Neymar é um digno sucessor de Messi e está no caminho certo para fazer grandes coisas. Tenho um bom relacionamento com ele - afirmou o técnico.

Fechando a lista, os dois últimos duelos foram no futebol francês. Em 2021-22, Sampaoli conduziu o Olympique de Marseille, de caras conhecidas do futebol brasileiro, como Luan Peres, Dimitri Payet e Gerson. Mesmo assim, não conseguiu triunfar: 0 a 0 em casa, e 2 a 1 para o Paris na capital, com direito a gol do brasileiro.

⚔️ Juntos no Santos? Os confrontos entre Neymar e Sampaoli

⚽ Jogo 🏆 Campeonato 📆 Data Universidade de Chile 0x0 Santos Recopa Sul-Americana (Ida) 22 de agosto de 2012 Santos 2x0 Universidade de Chile Recopa Sul-Americana (Volta) 26 de setembro de 2012 Brasil 2x2 Chile Amistoso de seleções 24 de abril de 2013 Brasil 2x1 Chile Amistoso de seleções 19 de novembro de 2013 Brasil 1(3)x(2)1 Chile Copa do Mundo 28 de junho de 2014 Brasil 1x0 Chile Amistoso de seleções 29 de março de 2015 Sevilla 1x2 Barcelona La Liga - 11ª rodada 6 de novembro de 2016 Barcelona 3x0 Sevilla La Liga - 30ª rodada 5 de abril de 2017 Marseille 0x0 PSG Ligue 1 - 11ª rodada 24 de outubro de 2021 PSG 2x1 Marseille Ligue 1 - 32ª rodada 17 de abril de 2022

🔰 Sampaoli no Santos de Neymar

O Santos avançou nas negociações pelo técnico Jorge Sampaoli. O Peixe demitiu Pedro Caixinha na última segunda-feira (14) e desde então procura um novo comandante. O argentino mora atualmente no Rio de Janeiro e está sem clube. Algumas sondagens foram feitas pela diretoria do Alvinegro Praiano com Tite, Dorival Júnior e Luís Castro, mas as conversas não avançaram.