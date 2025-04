Santos encaminha acordo para contratar o técnico Jorge Sampaoli

O Santos avançou nas negociações pelo técnico Jorge Sampaoli. O Peixe demitiu Pedro Caixinha na última segunda-feira (14) e desde então procura um novo comandante. O argentino mora atualmente no Rio de Janeiro e está sem clube.

Algumas sondagens foram feitas pela diretoria do Alvinegro Praiano com Tite, Dorival Jr. e Luís Castro. Mas, as conversas não avançaram.

A torcida santista participou de uma enquete no grupo de WhatsApp do Lance! e elegeu o argentino como favorito para ocupar o posto.

Nesta terça-feira (15), o CEO do Santos, Pedro Martins, vai conceder entrevista coletiva na Vila Belmiro, às 15h. O elenco treina no período da tarde no CT Rei Pelé e inicia a concentração para o jogo desta quarta-feira (16), contra o Atlético-MG, às 21h30, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Jorge Sampaoli foi vice-campeão brasileiro com o Santos em 2019. Argentino mora no Rio de Janeiro e está sem clube. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Jorge Sampaoli no Santos:

Jorge Sampaoli teve uma passagem curta e marcante pelo Santos em 2019, ano em que foi vice-campeão brasileiro. Ele acumulou 35 vitórias em 64 partidas, além de 14 empates e 15 derrotas. Foram 102 gols marcados e 55 sofridos.

Apesar de ter feito a melhor campanha do clube nos últimos anos no torneio nacional, o comandante frustrou a torcida em mata-mata. Foi eliminado naquele ano precocemente do Campeonato Paulista para o Corinthians na semifinal. Na Copa do Brasil, caiu para o Atlético-MG nas oitavas de final e por fim, a saída da Copa Sul-Americana ainda na primeira fase com o empate por 1 a 1 diante do River Plate, do Uruguai. Os três jogos foram realizados no Estádio do Pacaembu.

Sampaoli deixou o Santos para comandar o Atlético Mineiro na temporada seguinte. Em abril de 2023, assumiu o comando do Flamengo. Ele também acumula passagens pelo futebol francês (Rennes e Olympique de Marseille), Sevilla (ESP), Seleção da Argentina, Seleção do Chile, Emelec (EQU), além de ter passado no começo da carreira por O´Higgins (CHI) no futebol peruano pelo Sporting Cristal, Bolognesi, Sport Boys Callao e Juan Aurich.