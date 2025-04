PVC reprova união do Santos de Neymar com Sampaoli: ‘Colecionador de desafetos’

O técnico Jorge Sampaoli não é o perfil ideal para o momento do Santos, segundo avaliação do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Em coluna publicada nesta segunda-feira (15), PVC afirma que o clube precisa de um profissional que participe do projeto de reconstrução com ideias claras, capacidade de diálogo e disposição para ouvir.

De acordo com o jornalista, o treinador argentino, embora tenha feito o Santos jogar de maneira representativa no passado, é conhecido por sua personalidade difícil e dificuldade em estabelecer trocas de experiências com comissões técnicas e dirigentes.

- O Santos precisa jogar ao seu modo, cativar a torcida, de preferência recuperar Neymar e, se não der, compreender-se como é: gigante. Se o clube é maior do que Pelé, por que não seria superior à vontade de Neymar? E de Sampaoli, então. O Santos só precisa ser Santos - avaliou.

A situação do Santos, que vive uma crise de identidade após o rebaixamento à Série B e retorno à elite do futebol brasileiro, exige estabilidade e construção. PVC lembrou que o clube teve doze treinadores nos últimos anos, sendo Fábio Carille o único a completar uma temporada, em 2022. Mesmo assim, foi criticado pela torcida por não ter descartado de imediato uma possível volta ao Corinthians.

- O problema é que o Santos atual precisa de alguém que participe de seu projeto de reconstrução com ideias claras sobre como jogar, reformar o Centro de Treinamento, os métodos de captação de jogadores jovens e contratações de atletas que se encaixem ao modelo. Alguém que fale e também escute. Sampaoli não é este cara.

O jornalista também mencionou a contratação de Neymar como um fator que aumenta a expectativa da torcida por grandes resultados, apesar da realidade atual do clube.

- O plano de qualquer clube, no ano do retorno à Série A, é permanecer. Por outro lado, a contratação de Neymar dá à torcida ambição e ansiedade de voltar a disputar tudo, como se estivéssemos em 2010 - observou.

PVC afirmou que o presidente Marcelo Teixeira não confirma nem nega a negociação com Sampaoli. A possível contratação está sob responsabilidade do CEO do clube, Pedro Martins. “O Santos só precisa ser Santos. Não está fácil”, concluiu.