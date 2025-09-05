Oportunidade: confira os atletas livres no mercado
Clubes ainda podem adquirir jogadores sem contrato
O mercado de transferências europeu se encerrou e muitos atletas ficaram sem clube, incluindo brasileiros em uma larga lista de 27 jogadores bastante conhecidos e que podem reforçar qualquer equipe. Vale lembrar que algumas janelas ainda estão abertas, como na Arábia Saudita, Catar, Rússia, Grécia e México. Portanto, estas ligas podem executar movimentações para tirar atletas de outros clubes.
Confira os 27 nomes livres no mercado
- Rui Patrício (Portugal - Goleiro)
- Mário Rui (Portugal - Lateral-esquerdo)
- Sergio Reguilón (Espanha - Lateral-esquerdo)
- Paco Alcácer (Espanha - Atacante)
- Juan Bernat (Espanha - Lateral-esquerdo)
- Javi Manquillo (Espanha - Lateral-direito)
- Gerard Deulofeu (Espanha - Atacante)
- Diego Costa (Espanha - Atacante)
- Asier Illarramendi (Espanha - Meio-campista)
- Alex Oxlade-Chamberlain (Inglaterra - Meio-campista)
- Dele Alli (Inglaterra - Meio-campista)
- Fraser Forster (Inglaterra - Goleiro)
- Karl Toko Ekambi (Camarões - Atacante)
- Aboubakar (Camarões - Atacante)
- Samuel Umtiti (França - Zagueiro)
- Tiémoué Bakayoko (França - Meio-campista)
- Layvin Kurzawa (França - Lateral-esquerdo)
- Dimitri Payet (França - Meio-campista)
- Rafinha Alcântara (Brasil - Meio-campista)
- Ismaily (Brasil - Lateral-esquerdo)
- Mário Fernandes (Rússia - Lateral-direito)
- Lorenzo Insigne (Itália - Atacante)
- Christian Eriksen (Dinamarca - Meio-campista)
- Takehiro Tomiyasu (Japão - Zagueiro)
- Hakim Ziyech (Marrocos - Meio-campista)
- Emmanuel Dennis (Nigéria - Atacante)
- Odion Ighalo (Nigéria - Atacante)
Os principais destaques são o meia Christian Eriksen, de 33 anos, que passou três temporadas no Manchester United, o francês Dimitri Payet, de 38, que jogou pelo Vasco desde 2023, o atacante Lorenzo Insigne (34), ídolo do Napoli e da seleção italiana, além de outros nomes que passaram por suas seleções com certa recorrência e conquistaram títulos importantes em suas carreiras. Todos se tornam oportunidades de mercado neste momento.
