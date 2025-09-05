Oportunidade: confira os atletas livres no mercado

Algumas janelas ainda estão abertas em ligas como Arábia Saudita e Catar.

O mercado de transferências europeu se encerrou e muitos atletas ficaram sem clube, incluindo brasileiros em uma larga lista de 27 jogadores bastante conhecidos e que podem reforçar qualquer equipe. Vale lembrar que algumas janelas ainda estão abertas, como na Arábia Saudita, Catar, Rússia, Grécia e México. Portanto, estas ligas podem executar movimentações para tirar atletas de outros clubes.

Confira os 27 nomes livres no mercado

Rui Patrício (Portugal - Goleiro) Mário Rui (Portugal - Lateral-esquerdo) Sergio Reguilón (Espanha - Lateral-esquerdo) Paco Alcácer (Espanha - Atacante) Juan Bernat (Espanha - Lateral-esquerdo) Javi Manquillo (Espanha - Lateral-direito) Gerard Deulofeu (Espanha - Atacante) Diego Costa (Espanha - Atacante) Asier Illarramendi (Espanha - Meio-campista) Alex Oxlade-Chamberlain (Inglaterra - Meio-campista) Dele Alli (Inglaterra - Meio-campista) Fraser Forster (Inglaterra - Goleiro) Karl Toko Ekambi (Camarões - Atacante) Aboubakar (Camarões - Atacante) Samuel Umtiti (França - Zagueiro) Tiémoué Bakayoko (França - Meio-campista) Layvin Kurzawa (França - Lateral-esquerdo) Dimitri Payet (França - Meio-campista) Rafinha Alcântara (Brasil - Meio-campista) Ismaily (Brasil - Lateral-esquerdo) Mário Fernandes (Rússia - Lateral-direito) Lorenzo Insigne (Itália - Atacante) Christian Eriksen (Dinamarca - Meio-campista) Takehiro Tomiyasu (Japão - Zagueiro) Hakim Ziyech (Marrocos - Meio-campista) Emmanuel Dennis (Nigéria - Atacante) Odion Ighalo (Nigéria - Atacante)

Os principais destaques são o meia Christian Eriksen, de 33 anos, que passou três temporadas no Manchester United, o francês Dimitri Payet, de 38, que jogou pelo Vasco desde 2023, o atacante Lorenzo Insigne (34), ídolo do Napoli e da seleção italiana, além de outros nomes que passaram por suas seleções com certa recorrência e conquistaram títulos importantes em suas carreiras. Todos se tornam oportunidades de mercado neste momento.

Dimitri Payet deixou o Vasco em junho e é um dos atletas livres no mercado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

