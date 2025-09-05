menu hamburguer
Oportunidade: confira os atletas livres no mercado

Clubes ainda podem adquirir jogadores sem contrato

Eriksen - Manchester United
imagem cameraEriksen em despedida do Manchester United (Foto: Reprodução/Manchester United)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
17:40
  • Matéria
  • Mais Notícias
O mercado de transferências europeu se encerrou.
27 jogadores brasileiros estão sem clube.
Algumas janelas ainda estão abertas em ligas como Arábia Saudita e Catar.
Christian Eriksen, Dimitri Payet e Lorenzo Insigne são destaques.
Esses jogadores representam oportunidades no mercado.
O mercado de transferências europeu se encerrou e muitos atletas ficaram sem clube, incluindo brasileiros em uma larga lista de 27 jogadores bastante conhecidos e que podem reforçar qualquer equipe. Vale lembrar que algumas janelas ainda estão abertas, como na Arábia Saudita, Catar, Rússia, Grécia e México. Portanto, estas ligas podem executar movimentações para tirar atletas de outros clubes.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Confira os 27 nomes livres no mercado

  1. Rui Patrício (Portugal - Goleiro)
  2. Mário Rui (Portugal - Lateral-esquerdo)
  3. Sergio Reguilón (Espanha - Lateral-esquerdo)
  4. Paco Alcácer (Espanha - Atacante)
  5. Juan Bernat (Espanha - Lateral-esquerdo)
  6. Javi Manquillo (Espanha - Lateral-direito)
  7. Gerard Deulofeu (Espanha - Atacante)
  8. Diego Costa (Espanha - Atacante)
  9. Asier Illarramendi (Espanha - Meio-campista)
  10. Alex Oxlade-Chamberlain (Inglaterra - Meio-campista)
  11. Dele Alli (Inglaterra - Meio-campista)
  12. Fraser Forster (Inglaterra - Goleiro)
  13. Karl Toko Ekambi (Camarões - Atacante)
  14. Aboubakar (Camarões - Atacante)
  15. Samuel Umtiti (França - Zagueiro)
  16. Tiémoué Bakayoko (França - Meio-campista)
  17. Layvin Kurzawa (França - Lateral-esquerdo)
  18. Dimitri Payet (França - Meio-campista)
  19. Rafinha Alcântara (Brasil - Meio-campista)
  20. Ismaily (Brasil - Lateral-esquerdo)
  21. Mário Fernandes (Rússia - Lateral-direito)
  22. Lorenzo Insigne (Itália - Atacante)
  23. Christian Eriksen (Dinamarca - Meio-campista)
  24. Takehiro Tomiyasu (Japão - Zagueiro)
  25. Hakim Ziyech (Marrocos - Meio-campista)
  26. Emmanuel Dennis (Nigéria - Atacante)
  27. Odion Ighalo (Nigéria - Atacante)

Os principais destaques são o meia Christian Eriksen, de 33 anos, que passou três temporadas no Manchester United, o francês Dimitri Payet, de 38, que jogou pelo Vasco desde 2023, o atacante Lorenzo Insigne (34), ídolo do Napoli e da seleção italiana, além de outros nomes que passaram por suas seleções com certa recorrência e conquistaram títulos importantes em suas carreiras. Todos se tornam oportunidades de mercado neste momento.

Botafogo x Vasco - Payet
Dimitri Payet deixou o Vasco em junho e é um dos atletas livres no mercado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

