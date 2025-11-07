Jornal europeu compara Antony com Messi após golaço na Europa League
Brasileiro foi o grande destaque do Real Betis na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon
O atacante Antony foi o grande destaque do Real Betis na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon, pela quarta rodada da Europa League. Depois de fazer dois gols de fora da área no domingo, por La Liga, o brasileiro marcou um lindo gol de cobertura, ainda no primeiro tempo, nesta quinta-feira (6). O jornal "Marca", da Espanha, comparou a pintura do camisa 7 com o primeiro gol da carreira de Lionel Messi.
Em 2005, aos 17 anos, com assistência de Ronaldinho, Messi marcou um golaço de cobertura na vitória do Barcelona sobre o Albacete. Em pleno Camp Nou lotado, o craque argentino entrou aos 41 minutos do segundo tempo, e ampliou o triunfo dos Culés para 2 a 0.
O gol de Antony aconteceu aos 35 minutos da primeira etapa: após receber um lançamento de Marc Roca, o brasileiro arrancou pelas costas da defesa do Lyon e saiu de frente com o goleiro Dominik Greif. Com muita categoria, o camisa 7 deu um toque preciso, de primeira, para encobrir a saída do arqueiro rival.
— Antony é um jogador diferencial no Betis e demonstra isso a cada noite. Contra o Lyon, pela Europa League, o brasileiro tirou da cartola um golaço de cobertura que lembra o primeiro gol de Leo Messi com o Barça. Duas jogadas de gênio que são extremamente parecidas. A de Leo foi seu primeiro gol oficial com o time principal do Barça, em um jogo do campeonato em 2005, contra o Albacete. Um bom spoiler do que seria sua carreira — escreveu o diário "Marca".
Contratado por 25 milhões de euros (R$ 159 milhões na cotação atual) após grande passagem por empréstimo, Antony acertou com o Real Betis em definitivo em setembro. Os nove gols e seis assistências em 26 partidas na temporada 2024/25 fizeram Antony ganhar o carinho dos torcedores alviverdes. Desde o retorno à Espanha, o atacante virou o grande destaque da equipe.
Confira os resultados da 4ª rodada da Europa League 🟠
- Basel 3x1 FCSB
- Midtjylland 3x1 Celtic
- Utrecht 1x1 Porto
- Estrela Vermelha 1x0 Lille
- Dinamo Zagreb 0x3 Celta de Vigo
- Malmö 0x1 Panathinaikos
- Nice 1x3 Freiburg
- RB Salzburg 2x0 Go Ahead Eagles
- Sturm Graz 0x0 Nottingham Forest
- Aston Villa 2x0 Maccabi Tel-Aviv
- Bologna 0x0 Brann
- Ferencváros 3x1 Ludogorets
- PAOK 4x0 Young Boys
- Rangers 0x2 Roma
- Real Betis 2x0 Lyon
- Braga 3x4 Genk
- Stuttgart 2x0 Feyenoord
- Viktoria Plzen 0x0 Fenerbahçe
