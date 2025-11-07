Sem jogador do Liverpool, Itália divulga convocados para as Eliminatórias
Seleção italiana vive situação delicada no Grupo I
- Matéria
- Mais Notícias
Em situação delicada no Grupo I, a Itália anunciou, nesta sexta-feira (7), a convocação para os duelos contra a Moldávia e a Noruega pelas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2026. A lista do treinador Genaro Gattuso conta com novidades no gol, retornos e ausência de Federico Chiesa, que vem de boas atuações pelo Liverpool.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com retorno de camisa 10, Inglaterra divulga convocados para as Eliminatórias
Futebol Internacional07/11/2025
- Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo na lista? Veja convocados de Portugal para Eliminatórias
Futebol Internacional07/11/2025
- Futebol Internacional
Memphis é convocado pela Holanda para as Eliminatórias da Europa
Futebol Internacional07/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com chances baixas de se classificar ao Mundial de forma direta, Gattuso convocou a base que vem utilizando desde que assumiu a Azzurri, em junho. A única novidade foi o goleiro Elia Caprile, do Caglari. Já Samuele Ricci, do Milan, Alessandro Buongiorno, do Torino, e Gianluca Scamacca, da Atalanta, estão de volta a seleção. Os jogadores estarão a disposição do comandante para os confrontos contra a Moldávia, dia 13 de novembro, e contra a Noruega, dia 16.
O atacante Federico Chiesa foi mais uma vez deixado de fora, apesar do bom desempenho com a camisa do Liverpool nesta temporada. Em 11 jogos pelos Reds, o ponta marcou dois gols e contribuiu com três assistências. Mesmo longe de problemas físicos, que o acompanharam nos últimos anos, o jogador da equipe inglesa não é convocado desde a Eurocopa, em 2024.
Veja a convocação da Itália para a Data Fifa
Fora de mais uma Copa do Mundo?
A Itália ocupa a apenas a segunda colocação do Grupo I das Eliminatórias, o que dá vaga a repescagem europeia à Copa do Mundo. Para se classificar de forma direta, os italianos precisarão torcer de um tropeço da Noruega contra a Estônia e derrotar os noruegueses na última rodada. Caso não aconteça, irão à repescagem mais uma vez, fase essa que caíram em 2017 e 2022 e ficaram de fora dos dois últimos Mundiais.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias