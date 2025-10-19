A temporada 2024/25 consolidou Raphinha como um dos principais jogadores do futebol mundial. Aos 28 anos, o gaúcho acumula uma trajetória marcada por experiências em grandes clubes e momentos marcantes na carreira que já completa uma década de história. Em entrevista concedida à "ESPN", o brasileiro falou sobre sua vida pessoal e relembrou passagens marcantes no futebol europeu. Entre os temas abordados, um episódio em especial, ocorrido durante seu período no futebol português, chamou a atenção.

A trajetória de Raphinha pode ser descrita como uma escalada "de degrau em degrau", expressão usada pelo próprio jogador na entrevista para definir sua carreira. Revelado pelo Avaí, deixou o Brasil sem grande destaque, mas encontrou no futebol europeu o cenário ideal para se firmar. Sua caminhada no continente começou em Portugal, com a camisa do Vitória de Guimarães.

Entre 2016 e 2018, despontou como uma das promessas brasileiras na liga e acabou contratado pelo Sporting, um dos três maiores clubes do país, em maio. Na época, a negociação contou com o aval do então técnico Jorge Jesus, treinador de prestígio nacional por sua vitoriosa passagem pelo Benfica e que, anos depois, se tornaria um dos nomes mais marcantes da história do Flamengo.

No entanto, Jesus deixou o Sporting em maio de 2018 — justamente no ano em que Raphinha assinou com o clube —, o que impediu que os dois trabalhassem juntos. A situação gerou sentimentos mistos no jogador, que havia sido indicado pelo técnico e esperava atuar sob seu comando.

— Eu já estava há dois anos e meio em Portugal (no Vitória de Guimarães), já vinha acompanhando o trabalho dele no Sporting, mesmo sem saber que poderia ir. Quando soube do desejo, me apresentaram o projeto e tal, me falaram que era um desejo muito grande do treinador. Foi muito legal. O Sporting queria que me apresentasse antes da janela de inverno, mas o Vitória não aceitou essa opção — disse o jogador.

Durante o processo de transferência, Raphinha revelou que a negociação entre Vitória de Guimarães e Sporting enfrentava entraves a serem resolvidos, o que atrasou sua ida para Lisboa. Nesse período, segundo o atleta, pessoas ligadas aos Leões, incluindo Jesus, chegaram a sugerir que ele forçasse sua saída — inclusive simulando uma lesão ou criando uma situação que o impedisse de jogar — para acelerar a transferência. O jogador, entretanto, recusou qualquer atitude antiética e manteve sua postura profissional, atuando pelo Vitória até o último dia antes da concretização oficial do negócio.

— Falei com ele (Jorge Jesus) brevemente, inclusive joguei contra ele no último dia da janela. Tive até conversas com funcionários do Sporting, que me falavam para arrumar uma dor, fingir alguma coisa para não jogar, e eu disse que o meu profissionalismo estava acima de tudo. Eles logo entenderam com quem estavam lidando. Falei depois com o mister, falou que queria contar comigo então na temporada seguinte, mas infelizmente não aconteceu. Cheguei lá depois, e ele já não era mais o treinador — finalizou o atacante.

