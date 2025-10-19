Europeus se rendem à atuação de ex-Botafogo: ‘Desculpa por subestimar’

Muitos europeus rasgaram elogios a um ex-jogador do Botafogo, neste sábado (18), depois de um gol decisivo. Thiago Almada marcou, e o Atlético de Madrid venceu o Osasuna por 1 a 0 na 9° rodada do Campeonato Espanhol.

Depois de um período lesionado, Thiago Almada, campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo, voltou a ser escalado por Diego Simeone. Depois de receber cruzamento de Giuliano Simeone, o argentino chutou com classe e decidiu a partida para o Atlético de Madrid.

Nas redes sociais, muitos espanhóis se renderam ao craque ex-Botafogo depois da partida. Foi o primeiro gol de Almada com a camisa do Atlético de Madrid. Veja o lance e a reação dos europeus abaixo:

Almada foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Veja gol de Almada e reação dos europeus

Tradução: Perdão por te subestimar, sou um burro.

Tradução: Jogadores que querem vir aqui sempre, e mais ainda se forem jogadores de futebol como Thiago Almada. Ele coloca o clube acima de si mesmo, ele fica mais feliz em vencer do que em nos dar o gol da vitória. Quão poucos permanecem assim, honra - Torcedor rasgou elogios ao ex-Botafogo.

Tradução: Que jóias temos no meio-campo com Thiago Almada e Álex Baena - mais um torcedor se rendendo ao ex-Botafogo.

Tradução: Me diga um meio-campista melhor que Thiago Almada e eu desativo minha conta.

Thiago Almada pelo Botafogo

Contratado pelo Botafogo em julho de 2024, o jogador rapidamente se destacou, sendo peça importante na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Em 26 jogos pelo Glorioso, marcou três gols, deu duas assistências e se consolidou como titular absoluto no meio-campo alvinegro.

Para os torcedores, Almada era um dos pilares do time que conquistou os dois títulos mais importantes da história recente do clube. Ele jogava como um meia aberto pela esquerda e começou a jogada do gol de Luiz Henrique na final da Libertadores conquistada pelo Botafogo.

No jogo de volta das quartas de final entre São Paulo x Botafogo, Almada fez o gol do Glorioso no empate em 1 a 1, no tempo normal. Nas penalidades máximas, o argentino bateu no ângulo e manteve o clube carioca vivo na disputa.