Jogador do Chelsea manda recado a Thiago Silva

Marc Cucurella, lateral-esquerdo do Chelsea, viu a estrela de Thiago Silva brilhar no fim do jogo do Fluminense contra o Juventude, pelo Brasileirão. O zagueiro marcou no último minuto dos acréscimos e garantiu o empate para o Tricolor com um gol de voleio. Ao ver o lance, o ex-companheiro de Chelsea comentou o vídeo com o brasileiro nas redes sociais.

— Isso eu que te ensinei ("Eso te la enseño yo", em espanhol) — brincou o espanhol na publicação que reproduz o gol de Thiago Silva, feito após cruzamento de Riquelme, encobrindo o goleiro.

Os dois atletas jogaram juntos pelo Chelsea ao longo de três temporadas, antes do zagueiro voltar ao Fluminense. Neste ano, ambos se reencontraram no Mundial de Clubes, quando os times se enfrentaram na semifinal, vencida pela equipe de Cucurella por 2 a 0.

🎥 Veja o gol de Thiago Silva "ensinado" por Cucurella, do Chelsea

Cucurella está entre os dez maiores salários do Chelsea. (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

⚽ Como foi o jogo entre Fluminense e Juventude?

Texto de Pedro Brandão

O primeiro tempo começou com o Juventude tomando a iniciativa e criando a primeira grande chance da partida. Em jogada pela direita, a equipe gaúcha encontrou espaço nas costas da defesa tricolor e quase abriu o placar após um bate-rebate dentro da área, obrigando Fábio a fazer boa defesa. O Fluminense, por sua vez, apresentou dificuldades para sair jogando. A marcação alta do adversário atrapalhou a construção de jogo, e a bola raramente passava do meio de campo com posse controlada.

As tentativas de avanço se concentraram pelo lado esquerdo, com Kevin Serna buscando jogadas de velocidade, mas sem conseguir receber bolas limpas para atacar. Enquanto isso, o Juventude trocava passes com tranquilidade e fazia o Flu correr para trás.

O Fluminense acumulou chances desperdiçadas. Em uma delas, Canobbio driblou três marcadores, mas se embananou sozinho e ficou sem a bola. Pouco depois, Freytes lançou Fuentes, que cruzou para trás e encontrou John Kennedy. O atacante finalizou de primeira, mas a bola desviou na defesa. O Tricolor criava, mas esbarrava sempre na barreira do Juventude.

Nos minutos finais, o time se desorganizou completamente. O Fluminense voltou a apresentar os mesmos erros do primeiro tempo — passes curtos errados, cruzamentos sem direção e decisões apressadas. O goleiro Jandrei pouco trabalhou, e o Flu parecia condenado a um empate com gosto de derrota. Soteldo cruzava bolas para ninguém, enquanto o time se mostrava nervoso e desconectado.

Mas quando o empate já parecia inevitável, surgiu o herói da noite. Nos acréscimos, após uma bola viva dentro da área, Thiago Silva acertou um voleio preciso e improvável, que entrou devagarinho no canto de Jandrei. O Maracanã explodiu. O zagueiro e ídolo tricolor, que retornou ao clube em 2025, foi o responsável por salvar o time de um tropeço em casa. No canto da torcida, "Thiago Silva é Rei", não teve a habilidade, mas prevaleceu o vigor do mito que a torcida consagrou.