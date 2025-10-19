Ex-Flamengo revela ídolo inusitado no futebol

Otávio, ex-zagueiro do Flamengo, contou em entrevista qual é o seu maior ídolo no futebol – e a resposta foge dos nomes geralmente citados pelos jogadores e torcedores. O atleta revelado pelo time carioca disse, ao 365 Scores, que Eric Bailly, zagueiro ex-Manchester United, é a sua maior inspiração em campo.

Atualmente, Otávio vive boa fase no futebol europeu. O defensor está no Paris FC – que voltou à Ligue 1 após quase 50 anos – e chegou como a contratação mais cara da história do clube. Os franceses desembolsaram cerca de 17 milhões de euros (mais de 105 milhões de reais) pelo jovem, em julho deste ano, em contrato de cinco temporadas.

De acordo com Venê Casagrande, o Flamengo tem direito a receber 6% da negociação + o valor do mecanismo de solidariedade da Fifa (5%), dado ao clube formador do jogador em transferências internacionais. Com isso, o rubro-negro teria a receber cerca de 1,87 milhões de euros – aproximadamente 12,16 milhões de reais.

O zagueiro Otávio, ex-Flamengo, atualmente está no Paris FC (Foto: Reprodução Instagram/@otavio_ataide02)

— Fui a contratação mais cara deles. Tenho esse peso. Eles ofereceram um projeto que daqui a um ano o clube estará num patamar bem maior do que está agora. Vão chegar outros jogadores para ajudar. Também falaram que o Paris FC almeja chegar a uma competição europeia e que vão montar um grupo para isso — declarou o Otávio, cujo ídolo é o Bailly, em entrevista ao ge.

Nas cinco primeiras partidas do jogador, todas como titular, o atleta registrou 11 desarmes, nove interceptações, 23 duelos ganhos no chão e mais cinco em jogadas aéreas, além de 46 cortes. Esses números o colocam entre os cinco melhores zagueiros brasileiros nas principais ligas da Europa até o momento.