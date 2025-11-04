O Arsenal venceu o Slavia Praga por 3 a 0, nesta terça-feira (4), na Eden Arena, em Praga, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. A partida foi iniciada às 14h45 (de Brasília), e os gols foram marcados por Bukayo Saka, de pênalti, e Mikel Merino, num doblete.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, os Gunners seguem com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, e uma invencibilidade de 12 jogos na temporada. A última derrota da equipe inglesa foi para o Liverpool, por 1 a 0, na terceira rodada da Premier League. Por outro lado, o Slavia Praga ainda não venceu no torneio continental e soma apenas um ponto, no empate em 0 a 0 com a Atalanta.

continua após a publicidade

Como foi Slavia Praga x Arsenal na Champions?

Fora de casa, o Arsenal não viu dificuldades para ser superior contra o Slavia Praga. Mesmo o clube mandante tendo chances, os Gunners subiram de produção e pressionaram na etapa inicial, mostrando ser um dos melhores times do mundo e o líder da Premier League. A pressão deu resultado aos 30 minutos: Lukas Provod tocou com a mão na bola dentro da área, após cabeceio de Gabriel Magalhães, e o árbitro flagrou o pênalti na revisão no VAR.

Bukayo Saka, um dos principais nomes do Arsenal, assumiu a cobrança e abriu o placar. O Slavia teve a chance de empatar em seguida, mas Sanyang, livre, isolou a finalização. Apesar da desvantagem no marcador, o clube tcheco soube se impôr contra os Gunners em diversos momentos.

continua após a publicidade

O segundo tempo foi outra história. Com apenas 30 segundos depois da volta do intervalo, Mikel Merino aproveitou cruzamento de Trossard na ponta esquerda e finalizou no ar. Tranquilo no placar e superior no jogo, o Arsenal dominou completamente as ações do jogo, diferente do que foi visto nos primeiros 45 minutos.

Arsenal venceu o Slavia Praga fora de casa, pela fase de liga da Champions League (Foto: Michal Cizek / AFP)

Aos 22 minutos, o Arsenal balançou as redes mais uma vez. Declan Rice lançou bola na pequena área, o goleiro Markovic se atrapalhou na saída e Merino, novamente, marcou para o clube londrino em cabeceio com o gol aberto. Sem um camisa 9 de ofício, o espanhol vem cumprindo um bom papel como falso nove desde a temporada passada.

O Slavia Praga chegou a ter uma chance de diminuir a vantagem, em pênalti marcado aos 38 minutos. Porém, após revisão, o juiz entendeu que não houve falta dos jogadores do Arsenal e cancelou a penalidade. Depois disso, os Gunners administraram o resultado e levaram os três pontos.

O que vem por aí?

Agora, o Slavia Praga retoma o foco para o Campeonato Tcheco, onde encara o Viktoria Plzen, pela 15ª rodada. As equipes se enfrentam no domingo (9), às 14h30 (de Brasília). O Arsenal, por sua vez, encara o Sunderland na 11ª rodada do Campeonato Inglês, no sábado (8), às 14h30.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial