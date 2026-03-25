Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (25/03/2026)
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Nesta quarta-feira (25), a agenda do futebol tem jogos decisivos pelas semifinais da Champions League Feminina, com destaque para Real Madrid x Barcelona e Manchester United x Barcelona. O dia também conta com confrontos regionais pela Copa do Nordeste (Vitória x Botafogo-PB, América-RN x Maranhão e Itabaiana x CRB), Copa Verde (Cuiabá x Tocantinópolis) e Copa Sul-Sudeste (Novorizontino x América-MG e Chapecoense x São Bernardo).
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 24 de março de 2026):
Champions League Feminina (Semifinal)
14h45 – Real Madrid (F) x Barcelona (F) – ESPN 4 e Disney+
17h – Manchester United (F) x Barcelona (F) – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa do Nordeste
19h – Vitória x Botafogo-PB – SportyNet
19h – América-RN x Maranhão – Canal do Benja
19h30 – Itabaiana x CRB – Romário TV
Copa Verde
20h30 – Cuiabá x Tocantinópolis – Canal do Benja
Copa Sul-Sudeste
21h30 – Novorizontino x América-MG – SportyNet
21h45 – Chapecoense x São Bernardo – Xsports
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