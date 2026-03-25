Nesta quarta-feira (25), a agenda do futebol tem jogos decisivos pelas semifinais da Champions League Feminina, com destaque para Real Madrid x Barcelona e Manchester United x Barcelona. O dia também conta com confrontos regionais pela Copa do Nordeste (Vitória x Botafogo-PB, América-RN x Maranhão e Itabaiana x CRB), Copa Verde (Cuiabá x Tocantinópolis) e Copa Sul-Sudeste (Novorizontino x América-MG e Chapecoense x São Bernardo).

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 24 de março de 2026):

Champions League Feminina (Semifinal)

14h45 – Real Madrid (F) x Barcelona (F) – ESPN 4 e Disney+

17h – Manchester United (F) x Barcelona (F) – ESPN e Disney+

Barcelona vence a Roma na Champions Feminina. (Foto: Barcelona/Divulgação)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa do Nordeste

19h – Vitória x Botafogo-PB – SportyNet

19h – América-RN x Maranhão – Canal do Benja

19h30 – Itabaiana x CRB – Romário TV

Copa Verde

20h30 – Cuiabá x Tocantinópolis – Canal do Benja

Copa Sul-Sudeste

21h30 – Novorizontino x América-MG – SportyNet

21h45 – Chapecoense x São Bernardo – Xsports

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