Em nova crise, Manchester United demite treinador

O Manchester United oficializou, na manhã desta segunda-feira (5), a saída do treinador Ruben Amorim. A decisão da direção do clube inglês surge na sequência do empate por 1 a 1 contra o Leeds United, pela 20ª rodada da Premier League, e de uma coletiva de imprensa marcada por declarações contundentes do técnico. O português, que chegou a Old Trafford em novembro de 2024, deixa a equipe na sexta posição da Premier League, substituído interinamente por Darren Fletcher.

Comunicado do Manchester United

"Ruben Amorim deixou o cargo de treinador principal do Manchester United. Ruben foi nomeado em novembro de 2024 e levou a equipe à final da Europa League, em Bilbao, em maio. Com o Manchester United na sexta posição da Premier League, a diretoria do clube, a contragosto, tomou a decisão de que é o momento certo para fazer uma mudança. Isso dará ao time a melhor oportunidade de alcançar a melhor colocação possível na Premier League. O clube gostaria de agradecer a Ruben por sua contribuição e lhe deseja tudo de bom para o futuro. Darren Fletcher comandará a equipe contra o Burnley na quarta-feira."

Ruptura

A decisão terá sido precipitada pelas declarações do treinador de 40 anos após o jogo de domingo (4). Amorim mostrou descontentamento com a falta de autonomia, afirmando ter sido contratado para ser "manager" e não apenas treinador.

— Sei que não me chamo Mourinho, mas vim para ser o 'manager' do United, não o treinador. Se as pessoas não conseguem lidar com os "Gary Nevilles" e com as críticas a tudo, temos de mudar o clube — declarou Amorim após o jogo com o Leeds.

Ruben Amorim foi demitido do Manchester United (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Passagem de Ruben Amorim pelo Manchester United

Ruben Amorim permaneceu no cargo durante 14 meses, num total de 63 jogos, com 25 vitórias, 15 empates e 23 derrotas, e uma final da Europa League, perdida para o Tottenham. O percurso foi marcado por instabilidade: na temporada anterior, o United terminou na 15ª colocação, a pior classificação do clube na Premier League, com 42 pontos.

Nesta temporada, apesar de um investimento de 200 milhões de euros no mercado, a equipe venceu apenas um dos últimos cinco jogos e encontra-se a 17 pontos do líder Arsenal.

O técnico tinha contrato válido até junho de 2027, após o clube inglês ter pago 11 milhões de euros ao Sporting pela sua contratação. Com a demissão, o Manchester United Darren Fletcher, atual técnico dos sub-18 no comando para o duelo da quarta-feira (7) contra o Burnley, pela 21ª rodada da Premier Legue.

